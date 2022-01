Weißes Rauschen: Google verärgert Nutzer durch Sound-Änderung

Google hat den Klang des weißen Rauschens beim Google Nest Hub und bei den Assistant-Lautsprechern geändert - und damit, wie es aussieht, eine Menge Nutzer verärgert. Das weiße Rauschen soll vor allem zur Entspannung dienen, doch die neue Version schafft vielmehr das Gegenteil.

Google verärgert Nutzer

Leiser, dumpfer, anders

Der neue Sound des weißen Rauschens auf Google Home- und Nest-Lautsprechern kommt bei den Nutzern gar nicht gut an. Wie das Online-Magazin 9to5mac berichtet, melden sich immer mehr Nutzer mit einer verärgerten Kritik an dem veränderten Klang in den sozialen Netzwerken. Google hatte bereits vor einigen Tagen damit begonnen, den neuen Weißes-Rauschen-Sound an die Nutzer zu verteilen, doch erst jetzt, wo immer mehr Nutzer das Update erhalten haben, ist deutlich, dass Google mit der Änderung nichts Gutes getan hat.Viele Nutzer verwenden das weiße Rauschen als Entspannungsritual, zum Beispiel vor dem Schlafengehen. Dementsprechend ist das ein sehr beliebtes Feature, das man per Sprachsteuerung auf Google Assistant Smart Displays und Lautsprecher starten kann. Google bietet laut einem Support-Dokument derzeit eine Reihe verschiedener Sounds für Optionen für Umgebungsgeräusche an, die beim Entspannen helfen. Darunter sind Regengeräusche, Flussrauschen, Gewittergrollen und das Weiße Rauschen.Aktuell gibt es eine Flut von Beschwerden von Home/Nest-Nutzern. Dabei ist interessant, dass das Social-Media-Team von Google die Beschwerden ernst nimmt. Bei Twitter erklärte ein Google-Mitarbeiter, dass man derzeit keine Details darüber hat, warum der Ton des weißen Rauschens von Google Home geändert wurde. Dass es nun viele Beschwerden diesbezüglich gibt, will das Team aber als Feedback weitergeben:Die Gründe für die Kritik sind dabei vielfältig. Nutzer schrieben, dass das neue weiße Rauschen "viel leiser" und "dumpfer" ist. Andere ärgern sich darüber, dass der Sound sich alle 10 Minuten statt zuvor einmal jede Stunde wiederholt.