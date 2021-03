Wear OS: Google kündigt neues Update mit anpassbaren Kacheln an

Die Entwickler des Suchmaschinenkonzerns Google arbeiten momentan an einem umfangreicheren Update für das Smartwatch-Betriebssystem Wear OS. Mit der Aktualisierung soll die Kachelfunktion für andere App-Anbieter geöffnet werden. Die neue Version erscheint im Frühjahr.

Umsetzung über die Jetpack Tiles Library

Update noch für Frühjahr 2021 geplant

Vor zwei Jahren hatte Google das auf vielen Smartwatches verwendete Wear OS mit Kacheln ausgestattet. Damit haben die Nutzer die Option, viele Details auf einen Blick zu sehen und Funktionen ihres Wearables schnell zu erreichen. Wie aus einem Eintrag im Google Blog hervorgeht, möchten die Entwickler bald sogenannte "Custom Tiles" in die Software in­te­grie­ren, sodass App-Anbieter die Möglichkeit bekommen, eigene Kacheln zu erstellen. Bislang konnten die Kacheln nur von Google oder vom Hersteller des Wearables gestaltet werden.Die anpassbaren Kacheln werden mit Hilfe der Jetpack Tiles Library realisiert. Derzeit befindet sich die Bibliothek in der Alphaphase. Weitere Informationen lassen sich hier finden.Google plant, die neue Jetpack Tiles Library im Rahmen des nächsten Plattform-Updates in Wear OS einzubauen. Darauf hatte es vor we­ni­gen Wochen bereits Hinweise ge­ge­ben. Nun gilt die Ak­tua­li­sie­rung als offiziell angekündigt.Das Update mit den benutzerdefinierten Kacheln soll noch im Frühjahr 2021 veröffentlicht werden. Ein genaues Datum wurde bislang allerdings nicht bekanntgegeben. Seit der letzten Aktualisierung für Wear OS sind inzwischen sechs Monate vergangen. Bisher ist ebenfalls noch unklar, welche weiteren Features die kommende Wear OS-Version mit sich bringt. Wo­mög­lich werden sich die Google-Entwickler in den nächsten Wochen hierzu äußern.