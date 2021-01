Dell zeigt erste Microsoft Teams-Monitore mit Webcam und App-Button

Nutzer der Kommunikationsplattform Teams aus dem Hause Microsoft können nun auch Monitore erwerben, die speziell für diesen Dienst zertifiziert sind. Diese sind sogar mit einem eigenen Teams-Button ausgestattet.

Für jeden etwas

Dell 24 Video Conferencing Monitor (C2422HE) - 24 Zoll, 519,99 Dollar

Dell 27 Video Conferencing Monitor (C2722DE) - 27 Zoll, 719,99 Dollar

Dell 34 Curved Video Conferencing Monitor (C3422WE) - 34 Zoll, 1149,99 Dollar

Hergestellt werden die Geräte vom Computer-Konzern Dell. Es handle sich um die "weltweit ersten Videoconferencing-Monitore, die für Microsoft Teams zertifiziert sind", heißt es in den Marketing-Materialien zu den Produkten. Microsoft hatte im vergangenen Jahr ein eigenes Zertifizierungs-Programm für Displays, Webcams und Headsets gestartet, die in Verbindung mit dem Teams-Logo vermarktet werden können.Die drei neuen Monitor-Modelle, die Dell jetzt auf den Markt bringt, sind allesamt für die Nutzung in Videokonferenzen ausgestattet. Sie bringen dafür eine 5-Megapixel-Kamera mit, die auch Infrarot-Informationen auswertet und so für die Gesichtserkennung von Windows Hello genutzt werden kann. Darüber hinaus ist ein Mikrofon mit integrierter Geräusch-Unterdrückung auf den Nutzer ausgerichtet. Ebenfalls verbaut sind zwei 5-Watt-Lautsprecher.Die physischen Bedienelemente hat Dell auf einer eigenen Leiste unterhalb des Displays angeordnet. Hier findet sich auch der Teams-Button wieder. Mit diesem können Anwender während ihrer normalen Tätigkeit jederzeit direkt in die Kommunikations-App Microsofts springen und mit ihren Kollegen in Kontakt treten.Dell bietet mit den drei Modellen eine Palette von Produkten für die wesentlichen Anforderungs- und Preisklassen an. Verkauft werden folgende Modelle:Die Auslieferung soll laut Dell Mitte Februar starten. Bis dahin will der Hersteller auch weitergehende Informationen zu den Spezifikationen veröffentlichen.