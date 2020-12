Webcam-Support und mehr: Amazon spendiert Fire TV neue Features

Amazon hat ein Feature-Update für Fire TV angekündigt. Die neue Software startet für Fire TV Cube und Fire TV Stick mit unterschiedlichen Neuerungen. Neu hinzu kommen nun Videoanrufe mit Unterstützung für Webcams von Drittanbietern, sowie "diskretere Alexa-Antworten".

Webcam-Unterstützung

"Alexa, schalte die Kamera ein."

"Alexa, nimm den Anruf an."

"Alexa, auflegen."

Amazon

Hinter den diskretere Alexa-Antworten verbergen sich die Option, während man über Fire TV einen Film schaut per Sprachsteuerungen eine Frage zu stellen und die Antwort als Text-Einblendung auf dem Fernseher zu erhalten. Damit muss man sein Programm auch nicht unterbrechen, die Antwort wird einfach als Layer über die Video-Wiedergabe gelegt. Diese Alexa-Funktion ist mit allen Geräten bis auf die erste Generation des Fire TV Stick und Fire TV kompatibel.Der Fire TV Cube bekommt zusätzlich noch die Unterstützung für Drittanbieter-Webcams, um Videoanrufe zu starten. Für diese Funktion empfiehlt Amazon eine Webcam mit einer Auflösung von mindestens 1080p sowie ein Sichtfeld von 60-90 Grad. Unterstützt werden aber alle Webcam mit UVC-Support (USB Video Class) sowie einer Auflösung von mindestens 720p/30 Bildern pro Sekunde.Das geht dann auch im Freihand-Modus über die Sprachsteuerung. Man kann dann über Alexa eine Videoanrufe über seinen Fernseher mit anderen Alexa-fähigen Geräten führen, wenn diese einen eingebauten Bildschirm haben. Das sind alle Echo-Show-Geräte , sowie Fire-Tablets. Zudem lässt sich die Funktion auch mit der Alexa-App auf einem Smartphone oder Tablet oder mit einem anderen Fire TV Cube und einer Webcam starten.Dazu kann man Sprachbefehle nutzen wie:Ein Weiteres neues Feature kommt in Verbindung mit den Ring-Video-Türklingeln und dem Fire TV Stick. Nutzer können sich nun auch mit dem Stick Nachrichten senden lassen, wenn jemand klingelt und auf Wunsch das Live-Bild auf den Fernseher holen. Die Updates werden von Amazon automatisch ausgeliefert. Die Verteilung ist bereits gestartet, Nutzer sollten nun in den kommenden Tagen die neuen Funktionen erhalten.