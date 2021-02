Microsoft führt neuen Kindermodus für den Edge-Browser ein

Microsoft arbeitet an einem neuen Kindermodus für Edge. Der Plan ist, das Surfen im Web für Kinder sicherer zu machen. Viele Details sind bisher noch nicht bekannt. Microsoft startet einen ersten Testlauf für seinen neuen Kids-Modus für Edge im Insider-Programm.

Kein Microsoft-Konto nötig

Das hat das Unternehmen jetzt angekündigt und bereitet die ersten Updates für den Canary Test-Channel sowie für den Dev Test-Channel vor (via Windows Central ). Bei dem neuen Kindermodus soll es nun zwei voreinstellbare Altersstufen geben: einmal für die Altersgruppen 5 bis 8 und einmal für 9 bis 12 Jahre.Die in Edge eingebaute Kindersicherung enthält dabei zum einen Bing SafeSearch, das dafür sorgen soll, dass nur altersgerechte und "Kinderfreundliche Inhalte" in den Suchergebnissen und Vorschlägen angezeigt werden. Eltern können zudem eine Liste erstellen, was ihre Kinder ansehen dürfen und was nicht. Es gibt dafür eine vordefinierte Auswahl, die Eltern über das Einstellungsmenü im Profil für den neuen Kindermodus bearbeiten können.Zu dem Kindermodus gehören kindgerechte Artikel, benutzerdefinierte Browserthemen und die Tracking-Verhinderung, die im Kindermodus automatisch auf "Streng" eingestellt wird. Laut den ersten Rückmeldungen für die geplanten Änderungen ist der Zugriff auf den Kindermodus einfach und schnell, da man ihn über die Profilauswahl in Edge erreichen kann. Man benötigt dazu kein eigenes Microsoft-Konto. Um allerdings aus dem Kindermodus in ein Erwachsenenprofil zu wechseln, muss man das mit seinen Accountdaten und dem MS-Passwort bestätigen.Der Kindermodus soll ab heute im Canary-Channel verfügbar sein. Microsoft bestätigte bereits, dass auch die Verteilung im Dev-Channel in Kürze beginnen soll, sodass beide Insider-Gruppen mit dem Testen beginnen können. Bislang gibt es allerdings noch keine Einzelheiten zu dem neuen Feature im Insider-Blog , das wird sicherlich zeitnah nachgereicht.