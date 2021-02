Nintendo-Nostalgie: Retro-Fan baut einen riesigen Game Boy Color

Die weltweiten Corona-Shutdowns bringen in vielen Gamern die kreative Ader zu Vorschein. So auch bei einem Reddit-Nutzer, der sich einem rie­sigen Nintendo Game Boy Color gewidmet hat. Nicht nur das XXL-Design, sondern auch die Hardware überzeugen Retro-Fans.

Nintendo Wii sorgt für eine große Spieleauswahl

jessew1987 (Reddit)

Ein fast zwei Meter hoher Game Boy Color ziert ab sofort die Wohnung des Kanadiers jessew1987 , der die zwangsweise freie Zeit während der Covid-19-Pandemie in sein Arcade-Projekt gesteckt hat. Nicht nur zeigt er das Endprodukt den Retro-Fans auf Reddit, sondern dokumentiert bei Imgur zudem verschiedene Arbeitsschritte. Vorrangig kam hier eine große CNC-Holzfräse zum Einsatz, die der Handwerker in seinen Pausen privat nutzen konnte. Vollends zufrieden ist der Retro-Gamer jedoch noch nicht.Im Inneren des riesigen Game Boy Color wurde eine Nintendo Wii-Konsole samt Homebrew-Software und Fernseher untergebracht. So können auf dem "Handheld" nicht nur Wii-Titel, sondern auch die von Systemen wie Atari, NES, SNES, Nintendo 64 (N64), GameCube, Genesis und natürlich Game Boy (Advanced) gespielt werden. Die verbauten Buttons nebst Steuerkreuz und Co. sind allerdings nicht funktionsfähig -, so der Handwerker. In jedem Fall findet das Unikat Anklang und sammelte innerhalb weniger Stunden Pluspunkte von über 3000 Reddit-Mitgliedern.Da die Auftragslage für Holzarbeiten während des Coronavirus-Lockdowns auch in Kanada stark zurückgegangen ist, spricht Jesse au­ßer­dem über den möglichen Preis seines gi­gan­ti­schen Game Boy Color-Arcade. Umgerechnet etwa 2600 Euro (4000 CAD) sollten In­te­res­sen­ten einplanen, die sich einen personalisierten XXL-Nachbau des 1998 vorgestellten Nintendo-Handhelds im kanadischen Ontario abholen wollen. Ähnliche Summen geben auch Sammler des Originals aus, die sich den Game Boy Color originalverpackt ins Haus holen - Stichwort: VGA-Sammlungen