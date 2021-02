Mario Golf: Super Rush erscheint im Juni für die Nintendo Switch

Nintendo bringt die Mario Golf-Reihe auf die Nintendo Switch : Am Mittwoch wurde bei der Nintendo Direct Mario Golf: Super Rush an­ge­kün­digt, welches im Juni mit Bewegungssteuerung, Story-Modus und Multiplayer erscheint.Auch in Mario Golf: Super Rush dürfen Spieler wieder als Mario, Luigi und Co. den Golf­schlä­ger schwingen und möglichst präzise den Ball ins Loch befördern. Dies kann wahlweise per Bewegungssteuerung erfolgen, wobei dann Aktionen mit dem Joy-Con direkt ins Spiel über­tra­gen werden, oder auch per Tastensteuerung. Visuelle Hilfen wie ein Scan des Terrains hel­fen dabei, die eigenen Fähigkeiten zu verfeinern.Neu ist außerdem ein Story-Modus, in dem Spieler die Laufbahn ihres Mii-Charakters zum Profi-Golfer bestimmen und gegen Charaktere aus dem Pilz-Königreich antreten. Beim ebenfalls neuen "Speed Golf" schlagen alle Golfer gleichzeitig ab und hasten dann dem Ball hinterher - was im Trailer eine recht chaotische Unterhaltung verspricht.Mario Golf: Super Rush erscheint am 25. Juni 2021 exklusiv für die Nintendo Switch.