Amazon ändert Logo - weil es einige an Hitlers Bärtchen erinnert hat

Der Versandhändler Amazon hat beschlossen, das Logo seiner Shopping-App zu ändern. Das wäre an sich kaum eine Nachricht wert. Doch offenbar musste das Unternehmen nachbessern, da sich einige bei einem Teil des Logos an eine historische Figur erinnert fühlten.

Neues Logo, neue Sorgen

Gemeint ist natürlich Adolf Hitler und dessen berühmtes Bärtchen. Denn der Diktator und Massenmörder ist allen durch seinen so typischen Oberlippenbart bekannt. Zwar hat der Braunauer diesen nicht erfunden, sondern sich diesen bei Charlie Chaplin abgeguckt, dennoch ist er untrennbar mit dem Führer der Nationalsozialisten verbunden. Und für ein Unternehmen ist das sicherlich nicht die beste Assoziation.Das ist nun aber Amazon passiert: Denn der Versandhändler hat beschlossen, das App-Symbol seiner Shopping-App zu ändern. Statt dem bisherigen Icon, das einen Einkaufswagen zeigt, erinnert das neue an ein Paket, das mit einem blauen Amazon-Paketband verschlossen ist und hat seitlich einen "lächelnden" Amazon-Pfeil.Amazon hat begonnen, dieses Logo bereits im Januar auszutauschen, doch mittlerweile hat man das Aussehen des Logos erneut aktualisiert. Denn statt dem gezackten Paketband kommt nun eine andere Version des blauen Bandes zum Einsatz. Grund dafür war, so The Verge, der Umstand, dass die "Zahnbürsten"-Optik einige an Hitler erinnert hat.Ob man hier tatsächlich den Bart des Diktators sieht oder ob das hier eher so etwas wie ein Rorschachtest ist, sei an dieser Stelle dahingestellt. Amazon hat aber immerhin bestätigt, dass man das Logo nach Kunden-Feedback geändert hat.Offiziell bleibt das Unternehmen dazu aber äußerst vage und ließ Folgendes ausrichten: "Amazon erforscht immer neue Wege, um Kunden zu begeistern. Wir haben das neue Symbol entworfen, um Vorfreude, Aufregung und Freude zu wecken, wenn Kunden ihre Einkaufsreise auf ihrem Smartphone beginnen, genauso wie sie es tun, wenn sie unsere Boxen vor ihrer Haustür sehen."