Amazon Prime Video: Über 300 Filme bis Sonntag für je nur 99 Cent

Auch an diesem Wochenende senkt der Video-Streaming-Dienst Amazon Prime Video den Preis von über 300 Filmen auf nur noch 99 Cent. Prime-Mitglieder können sich diese für 48 Stunden ausleihen. Unter den High­lights befinden sich viele Sci-Fi-, Comedy- und Marvel-Filme.

Große Auswahl an Sci-Fi-, Comedy- und Drama-Klassikern

Jetzt 30 Tage lang kostenlos testen!

Amazon

Parallel zur so genannten Popcorn-Woche erhalten Kunden mit einem aktiven Prime-Account von Amazon einen Rabatt auf den Leihpreis diverser Blockbuster. Zu den bekannteren Kino­hits gehören unter anderem Filme wie Guardians of the Galaxy 2, Avengers: Age of Ultron, Captain America: The First Avenger, Doctor Strange und Black Panther. Doch auch abseits des Marvel-Franchise finden interessierte Filmliebhaber weitere Highlights.So dürften Sci-Fi-Fans mit Filmen und Klassikern wie Starship Troopers, Valerian, Ready Play­er One, Blade Runner, The Circle oder Attraction auf ihre Kosten kommen. Zudem be­fin­den sich Titel wie Hacksaw Ridge, Pretty Woman, Kindsköpfe, Snowden, Hidden Figures und Dallas Buyers Club unter den reduzierten Filmen. Sobald sich Prime-Mitglieder einen der Strei­fen für 99 Cent leihen, bleibt dieser bis zur ersten Wiedergabe für 30 Tage in der ei­ge­nen Bibliothek. Wird er gestartet, verbleiben hingegen nur 48 Stunden. Amazon stellt das Angebot auch für Prime-Mitglieder bereit, die sich im kostenlosen Probezeitraum befinden. Neukunden haben hier die Möglichkeit, den Service für 30 Tage gratis zu testen . Mit ihm verbunden ist nicht nur der Rabatt auf Filme, sondern auch der Zugriff auf die Film- und Serien-Flatrate von Prime Video, ein Gratisversand vieler Produkte oder Services wie Twitch Prime, Amazon Music und Co. Nach Ablauf des Probemonats werden wahlweise 7,99 Euro monatlich oder 69 Euro im Jahr fällig, sollte man diesen nicht rechtzeitig kündigen.