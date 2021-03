Megadeal: Amazon kauft Exklusiv-Sportrechte für zehn Mrd. Dollar

Amazon hat schon bisher im Bereich Sport-Übertragungen eine erste Ex­pansion durchgeführt, in Deutschland betraf das u. a. die Champions League. In den USA hat man bereits zuvor Spiele der NFL übertragen, doch noch nicht mit letzter Konsequenz. Das ändert sich nun aber.

Denn der Versandhändler und Prime Video-Betreiber aus Seattle hat in der Nacht auf heute bekannt gegeben, dass man mit der National Football League (NFL) einen Exklusiv-Vertrag unterzeichnet hat. Amazon bezahlt für den zehn Jahre geltenden Deal insgesamt zehn Milliarden Dollar.Im Milliardengeschäft NFL - die Football-Liga hat gerade ein zusammengerechnet rund 110 Milliarden Dollar schweres Paket geschnürt (via Reuters ), das auch Vereinbarungen mit ESPN, ABC Networks, ViacomCBS, Fox und Comcast beinhaltet - bekommt man für eine Milliarde pro Jahr natürlich nicht alle Spiele, sondern nur einen verhältnismäßig kleinen Teil.Denn Amazon wird ab 2023 für die nächsten zehn Jahre das Recht haben, die Partien am Donnerstagabend zu übertragen. Das sind also 15 Spiele im Rahmen von Thursday Night Football, dazu kommt noch ein Aufeinandertreffen zweier Teams in der Pre-Season."NFL-Spiele sind das meistgesehene Live-Pro­gramm in den USA und dieses beispiellose Thurs­day Night Football-Paket gibt zig Millionen neuen und bestehenden Prime-Mitgliedern ex­klu­si­ven Zugang zu 'must-watch' Live-Football auf Prime Video", sagte Mike Hopkins, Senior Vice President von Prime Video and Amazon Studios zu dieser Vereinbarung.Die Donnerstagabend-Spiele haben Ein­schalt­quo­ten bzw. Zugriffszahlen, die aus Sicht von Amazon die Milliardensumme recht­fer­ti­gen: So hat der Versandhändler verraten, dass etwa das Spiel zwischen den San Francisco 49ers und den Arizona Cardinals Ende Dezember 2020 insgesamt 11,2 Millionen Menschen und im Minutenschnitt 4,8 Millionen Menschen angezogen hat. Das war das größte Publikum, das ein NFL-Spiel je per Stream gesehen hat.Wermutstropfen für europäische NFL-Fans mit Prime-Zugang: Auch wenn in der Mitteilung von Amazon nichts explizit erwähnt wird: Die Vereinbarung dürfte nur für die USA gelten, europäische Fans gehen auf Amazon also leer aus.