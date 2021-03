Diablo 2 Resurrected: Erste Details zu den Testphasen bekannt

Das erst kürzlich angekündigte Diablo 2 Remaster soll bekanntlich noch in diesem Jahr veröffentlicht werden. Lead Producer Chris Lena nennt nun erste Details zu den geplanten Testphasen. Dabei wird es erst eine Einzelspieler-Alpha und danach einen Multiplayer-Stress-Test geben.

Entwickler offen für Balance-Anpassungen

Auf der diesjährigen "BlizzConline" sammelte Blizzard mit der Vorstellung eines viel­ver­spre­chen­den HD-3D-Remasters von Diablo 2 ordentlich Punkte bei seinen Fans. Umgesetzt von dem mittlerweile zum Unternehmen gehörenden Entwicklerstudio Vicarious Visions, soll das Action-RPG-Juwel in neuem Glanz erstrahlen, ohne dabei den ursprünglichen Gameplay-Charme zu verlieren.Gegenüber dem Onlineportal PCGamesN hat Lead Producer Chris Lena nun einige Details zu den geplanten Testphasen verraten. So werden sich Spieler an zwei unterschiedlichen Alpha-Tests beteiligen können. "Wir werden mit einer technischen Einzelspieler-Alpha be­gin­nen und danach wird es dann eine zweite technische Alpha geben, die als eine Art Mehr­spie­ler-Stress-Test dienen soll", berichtet Lena.Weitere Details zu genauen Terminen oder der Dauer der Testphasen wollte der Lead Producer allerdings nicht verraten. Bislang lässt sich nur vermuten, dass die Alpha-Tests nicht mehr in allzu weiter Ferne liegen, da der Release be­kannt­lich noch für das Jahr 2021 geplant ist. Laut Chris Lena seien die Entwickler außerdem durchaus offen für Balance-Anpassungen, denn die Spieler sollen die Zukunft von Diablo 2: Res­ur­rect­ed aktiv mitgestalten dürfen. Das wer­de aber nur passieren, wenn der Wunsch da­nach eindeutig aus dem allgemeinen Feedback hervorgehe.Wer sich von der Qualität von Diablo 2: Resurrected schon vor dem offiziellen Release über­zeu­gen und vielleicht entscheidendes Feedback liefern will, kann sich schon jetzt auf der of­fi­zi­el­len Webseite für den ersten Alphatest anmelden. Wer Glück hat und für die Tests aus­ge­wählt wird, erhält eine Benachrichtigung von Blizzard.