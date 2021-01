Battle.net: Blizzards PC-Client bekommt längst überfälliges Neudesign

Blizzards PC-Spiele-Client Battle.net war zwar einer der ersten seiner Art, durch allzu häufige optische Updates fallen dessen Macher aber nicht auf. Nun ist es aber demnächst soweit, denn die Plattform von Activision Blizzard bekommt ein längst überfälliges Update.

Zentrale Plattform für Activision Blizzard-Spiele

Verbesserte Navigation und Layout - man kann jetzt Spiele favorisieren und sie für einen einfachen Zugriff anordnen.

Ein viel umfangreicheres Layout für Nachrichten und Spielinhalte in der Ganzseitenansicht.

Ein überarbeiteter sozialer Bereich, damit man seine Freunde und deren Aktivitäten auf den einzelnen Spiele-Tabs besser sehen kann.

Wesentliche Verbesserungen bei der Barrierefreiheit - Blizzard hat die Möglichkeit hinzugefügt, den größten Teil der App mit der Tastatur zu bedienen, die Unterstützung für Bildschirmleser erweitert und den Farbkontrast verbessert.

Ein neuer, konsolidierter Benachrichtigungs-Hub für Nachrichten und den Download-Status.

Blizzard

Battle.net kann auf eine durchaus stolze Vergangenheit zurückblicken: Obwohl Steam heutzutage die größte PC-Distributionsplattform ist und auch Quasi-Erfinder der modernen Ära der PC-Spiele gilt, so ist der Blizzard-Client älter und zwar deutlich. Steam ist nämlich erstmals im Herbst 2003 verfügbar gewesen, Battle.net geht hingegen auf Ende 1996 zurück.Was also Plattform für einige wenige Blizzard-Spiele begann, ist inzwischen zur Zentrale für den Publisher Activision, zu dem Blizzard gehört, geworden. Damit ist Battle.net nicht nur die Heimat von Diablo , WarCraft und Co., sondern auch Overwatch und Call of Duty.Entsprechend viele Gamer haben Battle.net auch im Einsatz und diese können sich auf ein Update des Clients freuen. Battle.net ist seit vielen Jahren nahezu unverändert und bekommt zunächst in den USA und später auch dem Rest der Welt ein neues Design. Dieses ist zwar eher Feinschliff als kompletter Relaunch, doch das wird langjährige Nutzer kaum stören.Die Verteilung des startet dazugehörigen Patches startet zunächst in Teilen von Nordamerika, um die Stabilität zu gewährleisten. In den Wochen danach folgen weitere Regionen. Blizzard teilte schließlich mit, dass man die Arbeit mit dem jüngsten Update nicht abgeschlossen hat und weiterhin Verbesserungen umsetzen wird.