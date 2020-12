Release-Leak: WoW Classic "Burning Crusade" soll im Mai erscheinen

Aus einem neuen Leak geht der mögliche Release für die WoW Classic-Erweiterung "The Burning Crusade" hervor, der Gerüchten zufolge am 4. Mai 2021 erfolgen soll. Bereits im Februar könnte Blizzard im Zuge der BlizzConline den Start der Beta-Phase ankündigen.

Beta im Februar, Pre-Patch im April, Release im Mai

Blizzard

Langsam aber sicher gehen Spielern von World of Warcraft Classic die Inhalte aus, nachdem Anfang Dezember mit dem Schlachtzug Naxxramas der letzte größere Content-Patch er­schie­nen ist. Spekulationen rund um eine Erweiterung der Classic-Server des beliebten MMORPGs wurden erst vor wenigen Wochen angeheizt, nachdem Blizzard Abonnenten erneut nach ihrem Interesse an WoW Classic: The Burning Crusade gefragt hat. Der auf World of Warcraft spezialisierte YouTuber Staysafe (via Warcraft Tavern ) geht nun hinsichtlich eines po­ten­ziel­len Release-Termins ins Detail.Schenkt man seinen Quellen Vertrauen, wird die WoW Classic-Erweiterung Burning Crusade am 4. Mai 2021 erscheinen. Das Pre-Patch-Event des Addons soll hingegen am 14. April star­ten. Zudem will der YouTuber in Erfahrung gebracht haben, dass eine passende Beta-Phase für Mitte Februar geplant sei. Dieser Zeitraum würde gut in die Planung Blizzards passen. Der Entwickler und Publisher hält vom 19. bis 20. Februar die BlizzConline ab, welche als virtueller Ersatz zur Blizzcon 2021 ins Leben gerufen wurde.Auch die Kollegen von Mein MMO halten den Leak für plausibel, wobei Gerüchte dieser Art stets mit einer gewissen Skepsis betrachtet werden sollten. Sie merken an, dass auch zwischen den letzten Inhalten des ursprünglichen World of Warcraft-Spiels (Vanilla) und der Erweiterung The Burning Crusade (TBC) etwa sechs Monate lagen. Wie der Release des WoW Classic-Addons ablaufen wird, ist jedoch unklar. Sowohl von einer Erweiterung der aktuellen Classic-Server, als auch von gänzlich neuen Realms inklusive möglicher Charakterkopie ist die Rede.