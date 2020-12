Activision: "World of Warcraft: Shadowlands" bricht Verkaufsrekord

Die aktuelle Erweiterung des Online-Rollenspiel-Klassikers World of War­craft ( WoW ) sorgt für einen Verkaufsrekord. Mit 3,7 Millionen zum Launch verkauften Kopien ist "Shadowlands" laut Publisher Activision Blizzard das am schnellsten verkaufte PC-Spiel aller Zeiten.

Totgesagte leben länger

Kaum zu glauben, aber wahr: Rund 16 Jahre nach der Veröffentlichung der ursprünglichen Ver­si­on, bricht die WoW-Franchise immer noch Rekorde. Wie Publisher Activision Blizzard in ei­ner offiziellen Pressemeldung mitteilt, verkaufte sich "Shadowlands" zum Launch schnel­ler als jedes andere PC-Spiel der Geschichte.Nachdem das geplante Veröffentlichungsdatum am 27. Oktober aus Entwicklungsgründen nicht eingehalten werden konnte, wurde der Release der mittlerweile achten WoW-Er­wei­te­rung auf den 23. November verschoben. Bis zum Ende des Launch-Tages verkaufte sich "Sha­dow­lands" weltweit über 3,7 Millionen Mal und stieß dadurch mit Diablo III ein wei­te­res Spiel aus der Blizzard-Schmiede vom Thron, welches es zum Tage seiner Ver­öf­fent­li­chung auf 3,5 Millionen abgesetzte Kopien brachte.Nachdem die vorangegangene WoW-Er­wei­te­rung "Battle for Azeroth" bei den Spie­lern für - gelinde gesagt - gemischte Ge­füh­le sorgte, be­stä­ti­gen nicht nur die Ver­kaufs­zah­len von "Sha­dow­lands" ein neu entflammtes Interesse an der World of Warcraft. Wie Activison Blizzard wei­ter berichtet, hätte man in den Monaten vor und seit der Veröffentlichung von "Sha­dow­lands" die höchste Anzahl an mo­nat­li­chen und Langzeit-Abonnenten im Vergleich zu den ent­spre­chen­den Zeiträumen vor bzw. nach allen Er­wei­te­run­gen der letzten zehn Jahre verbucht. Diese Zahlen gelten sowohl für den west­lich­en als auch den östlichen Markt.Laut Activision Blizzard erreichte die zusammengefasste Spielzeit aller Spieler im bisherigen Jahresverlauf ihren höchsten Stand der letzten zehn Jahre und wuchs im Vergleich zum sel­ben Zeitraum des letzten Jahres sogar auf das Doppelte an.