Kurioser Streit: Publisher verkauft alte Version, Entwickler warnt

Der Streit zwischen dem Entwicklerstudio Frogwares und dem Publisher Nacon nimmt kuriose Züge an. Während die beiden Parteien über die Rechte am Spiel The Sinking City streiten, landet ein alter Build des Spiels auf Steam. Die Entwickler warnen vor dem Kauf.

Wenn es zwischen Entwickler und Publisher kracht, kann es hässlich werden

Ärger geht weiter

Im letzten Jahr war das Rollenspiel The Sinking City plötzlich von allen digitalen Verkaufsplattformen verschwunden. Neben anderen Anbietern ist das Spiel seit Kurzem auch wieder auf Steam verfügbar. Allerdings spricht Entwickler Frogwares eine klare Warnung an Fans und interessierte Kunden aus, diese Version des Spiels auf keinen Fall zu kaufen. Es handle sich nicht um die Version, die für den Release vorgesehen war. Die Erklärung: Der Publisher Nacon bietet offenbar einen alten Build auf Steam zum Kauf an.Seinen Anfang nahm die Auseinandersetzung im August letzten Jahres. Frogwares hatte ein Statement veröffentlicht, in dem man schwere Vorwürfe gegen Nacon erhebt. Der Publisher habe vereinbarte Zahlungen von 1 Million Euro zurückgehalten und alleiniges Urheberrecht für das Projekt beansprucht. Einige Anbieter hatten das Spiel wegen des offenen Streits daraufhin aus ihrem Angebot verbannt, Frogwares hatte den Titel auch eigenmächtig von Steam entfernt.Im Oktober hatte dann ein französisches Gericht geurteilt, dass die einseitige Auflösung von Vertragsbedingungen durch Frogwares in dieser Form nicht rechtens war. Das Unternehmen müsse hinnehmen, dass das Spiel bis zu einer Klärung des Vertrags-Streits weiter von Nacon vertrieben wird. Im Januar war The Sinking City dann wieder für Xbox und im Microsoft-Store verfügbar. Eine neue Steam-Version, die Frogwares eingestellt hatte, verschwand aber kurze Zeit später wieder.Nachdem der Titel aber vor Kurzem wieder auf Steam auftaucht, schreibt der Entwickler: "Frogwares hat die Version von The Sinking City, die seit heute auf Steam zum Verkauf steht, nicht erstellt. Wir empfehlen den Kauf dieser Version nicht. Mehr Neuigkeiten bald." Rockpapershotgun schreibt in seinem Bericht, dass die angebotene Version auf jeden Fall älter ist als Fragwares Release im Januar, da DLCs, Cloud Saves und Achievements fehlen. Nacon hat noch keine Stellung bezogen.