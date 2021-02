Surface Duo: Falt-Smartphone startet für 1549 Euro in Deutschland

Microsoft hat soeben den Startschuss für die Einführung des Surface Duo in Deutschland gegeben. Das Dual-Screen-Tablet oder -Smartphone ist ab der nächsten Woche auch bei uns zu haben - zu Preisen von über 1500 Euro.

Surface Duo nutzt zwei Jahre alte Hardware-Plattform

Technische Daten zum Surface Duo Betriebssystem Android 10 mit Microsoft Launcher Display 2x 5,6 Zoll /8,1 Zoll AMOLED, 1350 x 1800 bzw. 2700 x 1800 Pixel, Seitenverhältnis 4:3 (3:2), 401 ppi, Gorilla Glass Prozessor Qualcomm Snapdragon 855 Arbeitsspeicher 6 GB RAM Speicher 128 / 256 GB UFS 3.0, keine Erweiterung möglich Kamera 11 MP, f/2.0, 1.12um Sicherheit Fingerabdruckleser Sensoren Beschleunigungssensor, Gyroskop, Zweifach-Magnetometer, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, Hall-Sensor Verbindungen LTE, USB-C 3.1, Bluetooth 5.0, WLAN AC, WWAN, Nano-SIM, e-SIM Akku 3577 mAh, 18 Watt Schnellladen Eingabegerät Surface Slim Pen, Surface Pen und Surface Hub 2 Pen Maße Offen 186,9 x 145,2 x 4,8 mm, geschlossen 93,3 x 145,2 x 9,9 mm Gewicht 250 Gramm Preis 128 GB-Version 1549 Euro, 256 GB-Version 1649 Euro

Das Microsoft Surface Duo wurde in den USA schon im letzten Jahr vorgestellt und wird dort seitdem zumindest in kleinen Stückzahlen verkauft. Hierzulande blieb bisher nur die Option, sich das kuriose Hybrid-Gerät, das im Grunde Microsofts erstes Smartphone mit Android ist, über Importeure zu beschaffen. Jetzt kommt es aber ganz offiziell nach Deutschland.Wie Microsoft heute mitteilte, wird das Surface Duo ab dem 18.02.2021 auch in Deutschland vertrieben, wobei es wie in den USA zwei Varianten gibt, die sich nur durch die Speicherausstattung unterscheiden. Der Kunde hat also die Wahl zwischen 128 und 256 Gigabyte Speicherkapazität, während der Arbeitsspeicher immer sechs Gigabyte groß ist.Das Surface Duo hat zwei 5,6 Zoll große AMOLED-Panel verbaut, die im 4:3-Format gehalten sind und mit jeweils 1800 x 1350 Pixeln eine Pixeldichte von 401 PPI erreichen. Die beiden Hälften des Hybriden aus Tablet und Smartphone sind mit Scharnieren verbunden, die in beliebigen Winkeln geneigt werden können und ein vollständiges Umlegen des Bildschirms zulassen.Unter der Haube steckt hier der Qualcomm Snapdragon 855, also der Octacore-SoC der Top-Smartphones des Jahres 2019, der zwar eine ausreichende Leistung bietet, aber im Vergleich zu derzeitigen High-End-Smartphones nicht mehr mithalten kann. Außerdem gehören ein 3577 mAh großer Akku, ein Metallgehäuse mit Glasabdeckungen und eine simple 11-Megapixel-Kamera zur Ausstattung des Microsoft Surface Duo.Das Surface Duo wird, anders als erwartet, in Deutschland auch für Privatkunden angeboten, wobei der Schwerpunkt wieder einmal auf den Firmenkunden liegt. Microsoft verwendet hier eine angepasste Variante von Android 10, bei der der Microsoft Launcher und diverse Optimierungen für den Dualscreen-Betrieb im Mittelpunkt stehen.Sonderlich günstig ist das Surface Duo hierzulande nicht: Wer sich das Gerät zulegen will, muss mindestens 1549 Euro ausgeben, wenn er das Surface Duo über den Microsoft Store oder die Vertriebspartner Media Markt und Saturn erwirbt. Dafür bekommt man das Modell mit 128 GB internem Flash-Speicher. Will man die Version mit auf 256 GB verdoppeltem internem Speicher, werden ganze 1649 Euro dafür fällig. Das Surface Duo soll ab dem 18. Februar 2021 in Deutschland vertrieben werden.