PlayStation 5: Dbrand bringt PS5-Abdeckungen, legt sich mit Sony an

Der Folien- und Zubehörspezialist Dbrand hat begonnen, Er­satz­ab­de­ckun­gen für die Seiten der neuen Sony PlayStation 5 zu vertreiben. Damit legt sich das Unternehmen potenziell mit dem Konsolenhersteller an und gab bereits selbstbewusst an, dass man auf Klagen eingestellt sei.

Hey, Sony: Klagt doch!

Dbrand

Dbrand verkauft ab sofort die sogenannten Darkplates, bei denen es sich um Seitenabdeckungen für die PlayStation 5 handelt, die einfach nur komplett in mattem Schwarz gehalten sind. Die Darkplates haben außerdem ein Muster aus kleinen Symbolen, die entfernt an das Muster aus Tastensymbolen erinnert, das Sony ab Werk auf der PS5 und dem Controller verwendet.Damit sei man rechtlich auf der sicheren Seite, was die Nachahmung des Musters angeht, so zumindest die Meinung von Dbrand. Zusätzlich bietet Dbrand auch noch ein optionales Skin für den mittleren Bereich der PS5, so dass man die Farbe in diesem Bereich anpassen kann. Der Kunde hat die Wahl zwischen einigen verschiedenen Farben und Mustern, um die Konsole so zu individualisieren.Die Dbrand Darkplates kosten im Paar jeweils 49 Dollar, während man für knapp 11 Dollar auch noch das Skin für die Mittelsektion dazu erhalten kann. Dbrand will die Abdeckungen in mehreren Wellen produzieren, wobei monatlich eine neue Ladung vertrieben wird. Die ersten Kontingente sind bereits ausverkauft.Dbrand geht bei seinem Angebot der so­ge­nann­ten Darkplates unterdessen äußerst agg­re­siv vor. Das Unternehmen hat direkt auf den Bestellseiten die Aufforderung untergebracht, dass Sony doch bitte klagen möge. Hintergrund dieser "Ansage" ist, dass Sony vor einiger Zeit gegen eine kleine Firma namens CustomizeMyPlates vorgegangen war, die ebenfalls begonnen hatte, eigene Seitenabeckungen für die PS5 zu verkaufen.CustomizeMyPlates musste die bis zu Sonys rechtlichen Schritten eingegangenen Bestellungen stornieren und den Kunden ihr Geld zurück erstatten. Dbrand dürfte für eventuelle Klagen durch Sony und seine Anwälte aufgrund der Millionenumsätze durch die Verkäufe seiner Smartphone-Skins zumindest finanziell deutlich besser gerüstet sein.