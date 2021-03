play at Home: Sony verschenkt ab heute neun PlayStation-Spiele

Der japanische Hersteller hat vergangene Woche bekannt gegeben, dass er seine Play at Home-Initiative ausdehnt und erweitert. Sony hat nämlich angekündigt, dass man gleich mehrere Spiele aus der PlayStation 4- Ära verschenken wird. Und nun ist es so weit.

Zu Hause spielen, Pandemie bekämpfen

Ab sofort verfügbar sind folgende Spiele:

ABZÛ

Enter the Gungeon

Rez Infinite

Subnautica

The Witness

Astro Bot Rescue Mission (VR)

Moss (VR)

Thumper (VR)

Paper Beast (VR)

Play at Home wurde vom japanischen Elektronikriesen in den Anfangswochen der Corona-Pandemie ins Leben gerufen. Damals leistete Sony einen kleinen Beitrag, um den Menschen, die sich in Lockdowns oder freiwilliger Isolation befinden, die Zeit etwas zu vertreiben. Vor kurzem ging es wieder los, denn Sony stellte die PS4-Neuauflage von Ratchet & Clank bereit. Nun gibt es weiteren Spiele-Nachschub und der Zeitpunkt könnte angesichts der derzeit leider wieder rasant steigenden Fallzahlen besser nicht sein.Das Gute dabei: Die Spiele können sich alle Besitzer einer PlayStation 4 oder PlayStation 5 sichern, die Aktion ist nicht an ein PlayStation Plus-Abo gebunden. Außerdem bleiben die Spiele, hat man sie einmal in seine Bibliothek hinzugefügt, dauerhaft im Besitz des jeweiligen Nutzers.Freilich ist hier ein Konto beim PlayStation Network die einzige echte Bedingung - und natürlich auch die passende Konsole, also PS4 oder PS5. Schließlich gibt es in vier Fällen eine weitere Hardware-Voraussetzung, nämlich ein passendes PlayStation VR-Headset - die Virtual-Reality-Spiele sind unten mit (VR) markiert.Diese neun Games sind bis 23. April 2021 zu haben. Das ist allerdings nicht alles, denn am 19. April 2021 folgt das klare Highlight der Aktion, nämlich Horizon Zero Dawn Complete Edition. Das war ein absoluter Megahit der PlayStation 4-Ära und darf in keiner Spielesammlung fehlen.