Samsung Galaxy Book Pro: High-End-Laptops mit OLED & S-Pen in Arbeit

Samsung scheint aktuell unter den Bezeichnungen Galaxy Book Pro und Book Pro 360 an zwei Angeboten für den High-End-Notebook-Markt zu arbeiten. Diese könnten mit OLED-Displays ausgerüstet sein und auch Support für Stifteingaben per S-Pen mitbringen.

Die Galaxy-Familie wächst einmal mehr um neue Geräte

Wohl mit OLED und S-Pen

Eigentlich hatte Samsung vor wenigen Wochen sein Notebook-Lineup für das Jahr 2021 vorgestellt. Neben den Modellen Galaxy Chromebook 2, Galaxy Book Flex 2, Galaxy Book Flex 2 5G, Galaxy Book Ion 2 und Notebook Plus 2 hat der Konzern aber offenbar noch zwei weitere Modelle in Planung, die bisher nicht angekündigt wurden. Wie The Verge berichtet, arbeitet man in dem Unternehmen aktuell noch an den Modellen Galaxy Book Pro und Book Pro 360. Die Namensgebung lässt die Vermutung zu, dass Samsung hier auf den High-End-Bereich abzielt, Informationen zu Preisen und Verfügbarkeit liegen aber noch nicht vor.Einen offiziellen Einblick in die Vorhaben des Unternehmens rund um die zwei Geräte erlaubt dagegen ein erster Eintrag bei der Zertifi­zierungsstelle Bluetooth SIG, der beide Modelle in mehreren Varianten namentlich nennt und ihnen Bluetooth 5.1 zuschreibt. Hier ist auch abzulesen, dass das Galaxy Book Pro in einer LTE-Variante verfügbar sein wird, das Galaxy Book Pro 360 wird auch mit 5G-Modem angeboten. Die Extra-Nummerierung verweist wohl auf ein 2-in-1-Design mit flexiblen Monitor-Scharnieren.Ein Highlight der neuen Modelle soll in Form von OLED-Panels geboten werden, die aktuellen Berichte sprechen hier von Größen zwischen 13.3 Zoll und 15.6 Zoll. Darüber hinaus soll Samsung auch den Support seiner S-Pens für die Pro-Modelle ins Auge fassen. Dass man hier ambitionierte Pläne verfolgt, die über Smartphones hinausgehen, war schon zur Vorstellung des Galaxy S21 betont worden. Die erwartete Vorstellung des S Pen Pro später in diesem Jahr könnte auf jeden Fall auch gut zu den beschriebenen Laptop-Plänen passen.