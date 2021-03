Samsung Galaxy Xcover 5: Alle Details zum neuen Rugged-Smartphone

Mit dem Samsung Galaxy Xcover 5 steht ein neues Ruggedized-Smart­phone in den Startlöchern, zu dem uns jetzt exklusiv umfangreiche tech­nische Daten vorliegen. Das gegen Wind und Wetter geschützte 5,3-Zoll-Modell soll noch im März erscheinen und etwa 300 Euro kosten.

Mittelklasse-Hardware zum Preis von weniger als 300 Euro

Technische Daten des Samsung Galaxy Xcover 5 Display 5,3 Zoll, 1480 x 720 Pixel, 310 ppi, Gorilla Glass 6 Betriebssystem Android 11 Prozessor Samsung Exynos 850 Octa-Core Speicher 4/64 GB, Micro-SD Hauptkamera 16 MP (f/1.8, Kontrast-Erkennung, Blitz) Frontkamera 5 MP (f/2.2) Sensoren Gesichtserkennung, Beschleunigungsmesser, Umgebungslichtsensor, Kompass, Schrittzähler Karten 2x Nano-SIM, 1x Micro-SD Besonderheiten IP68 wasser-, staub- und stoßfest, Dual-SIM Satelliten GPS Verbindungen 4G, WiFi AC, USB-Typ C, Bluetooth 5.0, NFC, Klinke Akku 3000 mAh LiPo, 15 Watt Schnellladen, Akku tauschbar Maße 147,1 x 71,6 x 9,2 mm Gewicht 172 Gramm Einführung März 2021

In den letzten Wochen durchgesickertes Bildmaterial, Benchmarks und Bluetooth-Zer­ti­fi­zie­run­gen deuteten bereits auf das neue Samsung Galaxy Xcover 5 hin, zu dem wir jetzt ausführliche Spezifikationen bestätigen können. Von zuverlässigen Quellen konnten wir in Erfahrung bringen, dass der südkoreanische Hersteller sein vergleichsweise stoßfestes Android-Smartphone mit einem 5,3 Zoll großen LC-Display ausstattet. Dieses verfügt über eine Auflösung von 1480 x 720 Pixeln (310 ppi) und wird von Corning Gorilla Glass 6 geschützt. Das Ruggedized-Design aus Kunststoff geht zudem einher mit einer IP68- und US-Militär-Zertifizierung (810G) zum Schutz gegen Wasser, Staub und Stöße bzw. Stürze.Unter der Haube des Samsung Galaxy Xcover 5 arbeitet mit dem Exynos 850 ein Octa-Core-Prozessor aus dem Jahr 2019, dessen Cortex-A55-Kerne eine Taktung von maximal 2,0 GHz erreichen. Dem Chip werden 4 GB Arbeitsspeicher und ein interner Speicher von 64 GB zur Seite stehen. Letzterer kann mit Hilfe einer MicroSD-Karte erweitert werden. Zudem ist es möglich, dass Samsung zum Start im März weitere Speichervarianten anbieten wird. Abseits davon finden zwei Nano-SIM-Karten für einen Dual-SIM-Betrieb (4G-Netz) im Gerät Platz.Zur weiteren Ausstattung des Galaxy Xcover 5 gehören eine 16-Megapixel-Hauptkamera samt f/1.8-Blende, Kontrasterkennung und LED-Blitz sowie eine 5-Megapixel-Frontkamera (f/2.2). Die verfügbaren Funkverbindungen werden nebst 4G-LTE mit WLAN-ac, GPS, Blue­tooth 5.0 und NFC angegeben. Der 3000 mAh große, wechselbare Akku wird via USB-C mit maximal 15 Watt aufgeladen. Als Betriebssystem kommt ab Werk Google Android 11 zum Einsatz. Abschließend gibt Samsung für das Galaxy Xcover 5 ein Gewicht von 172 Gramm bei einer Abmessung von 147,1 x 71,6 x 9,2 Millimetern (HxBxT) an.Preislich wird sich das neue Outdoor-Smartphone der Südkoreaner in Deutschland vor­aus­sicht­lich zwischen 289 bis 299 Euro einordnen. Bisher liegen uns nur Informationen über eine einzige Farbvariante in "Graphit Black" (Schwarz) vor.