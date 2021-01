Huawei P50 Pro: Renderbild zum neuen Flaggschiff-Modell geleakt

Huawei möchte natürlich auch im neuen Jahr wieder viele Smartphones auf den Markt bringen. Nun ist ein erstes Renderbild zu dem zukünftigen Flaggschiff-Modell P50 Pro aufgetaucht. Auf dem Bild sind einige optische Änderungen zu sehen. Die Ankündigung könnte im Frühjahr erfolgen.

Das Renderbild wurde von Steve Hemmerstoffer, der auch unter dem Namen " OnLeaks " bekannt ist, angefertigt und in Kooperation mit Voice veröffentlicht. Die Grafik wurde auf Basis von durchgesickerten CAD-Dateien zum Huawei P50 Pro erstellt. Im Renderbild wird ausschließlich die Vorderseite des Smartphones dargestellt. Hier lässt sich eine zentrierte Punch Hole-Kamera finden, welche die ovale Selfie-Kamera des Vorgänger-Modells ersetzt.Damit wird das nächste Huawei-Flaggschiff wohl nicht über eine in den Bildschirm in­te­grier­te Selfie-Kamera verfügen. Außerdem lässt sich der Ohrhörer, der im Huawei P40 Pro noch unter dem Display platziert wurde, jetzt wieder an der Oberseite des Smartphones finden. Aufgrund des kleinen Kamera-Lochs dürfte ein Infrarot-Sensor, der für eine Entsperrung via Gesichtserkennung benötigt wird, in diesem Jahr fehlen. Die Ränder des Huawei P50 Pro scheinen nach hinten gebogen zu sein.Zu den technischen Spezifikationen sind bisher nur wenige Details bekannt. Während das Smartphone 159 Millimeter lang und 73 Millimeter breit ist, ist der Bildschirm 6,6 Zoll groß. Welche CPU und wie viel Arbeitsspeicher im Huawei P50 Pro verbaut sein wird, bleibt derzeit noch offen. Das Gerät könnte im März oder April 2021 das Licht der Welt erblicken.