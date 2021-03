Assassin's Creed Valhalla: Heute kommt das große Update 1.2.0

Ubisoft veröffentlicht das Title-Update 1.2.0 für Assassin's Creed Valhalla . Der Patch rund um das Ostara-Festival ist der zweite von insgesamt vier kostenlosen Aktualisierungen, die Spieler noch in diesem Jahr erwarten dür­fen. Zu den Highlights zählt die neue Transmog-Funktion.

Ostara-Fesitival am 18. März

Ab heute wird das kostenlose Title-Update 1.2.0 für Assassin's Creed Valhalla verfügbar sein. Der je nach Plattform zwischen 12 und 18 Gigabyte große Patch steht ab 13 Uhr deut­scher Zeit auf PC und Konsolen zum Download bereit. Zu den Highlights der Aktualisierung zählt ein Feature, das sich zahlreiche Spieler bereits seit längerem wünschen: Das Trans­mog­gen.Für 50 Silber können Spieler in Gunnars Schmiede ab sofort das Aussehen der Ausrüstung und Waffen frei verändern, falls diese der gleichen Kategorie angehören. Dass ein Item an­ge­passt wurde, erkennt man an einem Stern auf dem entsprechenden Inventar-Slot.Eine weitere Neuerung von Update 1.2.0 ist das Ostara-Festival, welches vom 18. März bis zum 8. April abgehalten wird. Spieler sollen ein "blü­hen­des Ravensthorpe" und "einige einzigartige Nebenaktivitäten (wie z.B. Eiersuchen) und be­son­de­re Belohnungen" erwarten. Weitere De­tails zur Ostara-Saison will Ubisoft am 18.03. liefern. Darüber hinaus gibt es auch drei neue Skills und die Option einer Nahkamera. Sobald diese im Gameplay-Menü aktiviert ist, wird die Kamera während des normalen Spielverlaufs nä­her herangeholt und bei Kämpfen wieder automatisch herausgezoomt.In den offiziellen Patch Notes werden außerdem mehrere Bugfixes und Optimierungen auf­ge­lis­tet. Demnach wird es unter anderem Fehlerkorrekturen für diverse Quests geben. Grund­sätz­lich soll mit dem Update laut Ubisoft auch die Leistung und Stabilität verbessert wer­den. Details dazu werden jedoch nicht genannt.