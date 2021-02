Hobbypiloten enttäuscht: Flight Simulator-Update erneut verschoben

Microsoft und Asobo können ihren Zeitplan nicht einhalten. Sollte der Flight Simulator eigentlich noch vor dem Wochenende ein großes Spiel­welt-Update erhalten, verzögert sich dieses jetzt bis zum 16. Februar. Der Patch verspricht ein Grafikupgrade für die Region Großbritannien.

Verzögerungen im Betriebsablauf über den Wolken

Über ihre sozialen Kanäle gaben die Entwickler des Microsoft Flight Simulator bekannt, dass man sich hinsichtlich des lang erwarteten "World Update 3" in einer finale Phase befindet und weiterhin am Feinschliff des Patches arbeitet. Nachdem man den geplanten Launch Ende Ja­nu­ar verschieben musste, konnte jetzt auch das zweite angepeilte Zeitfenster zwischen dem 7. und 11. Februar nicht genutzt werden. Ob das Team des Asobo Studio den neuen Termin am 16. Februar einhalten kann, bleibt abzuwarten.Anlässlich des wöchentlichen Development Updates veröffentlicht Microsoft zudem eine neue Roadmap, welche die Nachwirkungen der langen Entwicklungszeit aufzeigt. Durch die Ver­zö­ge­run­gen verschiebt sich das "World Update 4" um voraussichtlich eine Woche. Die Regionen Frankreich, Belgien, Niederlande und Luxemburg sollen erst am 30. März grafisch auf­ge­wer­tet werden. Während die eigene Community verärgert reagiert, schätzt man jedoch die Trans­parenz der Entwickler, die ihren Zeitplan auf wöchentlicher Basis aktualisieren und Spieler des Flight Simulator stets up-to-date halten.Weitere Aktualisierungen planen Microsoft und Asobo mit dem "Sim Update 3" für den 4. März und dem "Sim Update 4" am 27. April. Abseits davon fügen die Entwickler mehr als 15 neue, kostenpflichtige Flughafen-Upgrades dem Marktplatz des Flight Simulator hinzu. Zu den bekanntesten Orten, deren Grafikpakete bis zu 25 Euro kosten, gehören die Airports von New­ark Liberty, Bariloche, Montpellier, West Palm Beach und Vitoria-Foronda. Mit dem Aerolite 103 bringt man zudem ein neues Ul­tra­leicht­flug­zeug ins Spiel.