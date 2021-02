Flight Simulator: Microsoft veröffentlicht Zeitplan für neue Updates

Das World Update 3 für den Flight Simulator steht kurz vor seiner Ver­öf­fent­lichung. Doch wie geht es danach weiter? Microsoft und Asobo haben dahingehend ihre Roadmap aktualisiert und zeigen, auf welche Inhalte sich Hobbypiloten in den nächsten Monaten freuen können.

FlightSim: World- und Sim-Updates 2021 im Monatsrhythmus

Wie die Entwickler des Flight Simulator in einem neuen Development Update bekanntgeben, wird das nächste große Update mit Grafikerweiterungen für die Region Großbritannien am 11. Februar 2021 erscheinen. Anfang März soll laut Zeitplan das so genannte Sim Update 3 folgen, welches sich nicht zwangsweise auf die Spielwelt, aber auf die Behebung von Fehlern und die Erfüllung von Feature-Wünschen der Community konzentriert. Letztere wünscht sich weiterhin unter anderem eine umfangreiche Replay-Funktion, einen DirectX 12-Support, Helikopter und Segelflugzeuge.Wenige Wochen später soll am 25. März das World Update 4 zum Download bereitstehen, das Städte, Flughäfen und Sehenswürdigkeiten in Frankreich, Belgien, den Niederlanden und Luxemburg (Benelux) optisch aufwertet. Für Ende April taktet man bei Microsoft und Asobo hingegen das Sim Update 4 ein, zu dessen Inhalt bisher nur wenig bekannt ist. Im aktuellen Feedback Snapshot des Flight Simulator geht man allerdings bereits vorab auf diverse Bugs ein, denen sich die Entwickler in zukünftigen Aktualisierungen widmen werden.Die Patch Notes zum anstehenden UK-Spielwelt-Update werden im Laufe der nächsten Woche erwartet. Bis dahin vertröstet Microsoft die Spieler des Flight Simulator mit neuen kostenpflichtigen Inhalten im hauseigenen Marktplatz. Zu den neu veröffentlichten Highlights gehören hier unter anderem ein Sehenswürdigkeiten-Paket für die Innenstadt von Paris und Flughäfen wie die von Palma de Mallorca, Singapur, Tallahassee und Nairobi. Abschließend wird man in der Nacht vom 10. auf den 11. Februar Anfängern eine Live-Flugstunde auf Twitch anbieten.