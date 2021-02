Microsoft Flight Simulator: Erste Details zum neuen Spielwelt-Update

Trotz Verzögerungen des kommenden England-Patches peilt Microsoft das neue "World Update 4" bereits für den März an. Spielern des Flight Simulators soll mit ihm ein großes Spielwelt- und Grafikupgrade für die Regionen Frankreich und Benelux bereitstehen.

"World Update 4" soll bereits im März 2021 erscheinen

Mit den so genannten Photogrammetrie-Updates verbessern Microsoft und das Asobo Studio die Spielwelt des Flight Simulator hinsichtlich der Grafikdetails bekannter Städte und Flug­hä­fen. Während entsprechende Aktualisierungen bereits für die USA und Kanada sowie Ja­pan eingeführt wurden, soll in den nächsten Tagen ein neuer Patch für das Vereinigte Königreich (UK) zum Download angeboten werden. Das "World Update 3" war bereits für Ende Januar angedacht, musste jedoch kurzfristig um wenige Wochen verschoben werden. Den weiteren Zeitplan wollen die Entwickler dennoch einhalten.Nur etwa einen Monat nach dem Grafikupgrade für die Regionen England, Schottland, Irland und Co. wird die Reise weiter durch den europäischen Raum führen. In einer kürzlich ver­an­stal­te­ten Fragerunde (Q&A-Session) bestätigen die Verantwortlichen für den Flight Si­mu­la­tor, dass Frankreich, Belgien, die Niederlande und Luxemburg als nächstes an der Reihe sind. Ein genauer Stichtag für das "World Update 4" wurde jedoch noch nicht angekündigt. Ebenso liegen noch keine neuen Details für das "Sim Update 4" vor, das im April erscheinen könnte und sich auf Verbesserungen an Flugzeugen und das Beheben von Bugs konzentriert.Erst im Dezember erweiterte Microsoft den Flight Simulator um ein Virtual-Reality-Feature und verbesserte zudem die Darstellung von Schnee und Eis sowie das dazu passende Live-Wetter. Abseits der World- und Sim-Updates investieren die Entwickler ihre Zeit in die Por­tie­rung des Spiels für die Xbox Series X . Zudem wird in der Gerüchteküche über eine mögliche Umsetzung für die ältere Xbox One-Familie gesprochen, die bei den Redmondern trotz Hardware-Defiziten angeblich noch nicht vom Tisch sein soll. Derzeit ist der Flight Simulator ausschließlich für Windows 10-PCs erhältlich.