Update: Corona-Warn-App ab 10. Februar für ältere iPhones

Ab der kommenden Woche werden auch Nutzer eines älteren iPhones die deutsche Corona-Warn-App auf ihrem Gerät nutzen können: Wie ange­kündigt arbeitet das Robert Koch-Instituts (RKI) an der Unterstützung für iOS 12.5 und damit für Geräte wie das iPhone 6

Apple stuert Exposure Notification Framework zu iOS 12 hinzu

Nun gibt es auch einen Termin für das erwartete Update: Laut einem neuen Blogeintrag des Entwickler-Teams wird die App mit iOS 12-Support am 10. Februar starten. In der kommenden Woche wird es demnach eine Aktualisierung geben, die dann auch von Geräten wie dem iPhone 5s (von 2013) und dem iPhone 6 (von 2014) genutzt werden kann. Schon recht früh in der Entwicklungsphase für die Warn-App hatte sich dabei herauskristallisiert, dass dieser Support wirklich wichtig ist, denn laut Schätzungen sind es immer noch rund vier Millionen Geräte mit iOS 12, die in Deutschland noch aktiv genutzt werden.Apple hatte ebenfalls daran gearbeitet, dass die ältere iOS-Version 12.5 die notwendige technische Schnittstelle, das sogenannte Exposure Notification Framework, erhält. Gemeinsam mit Apple hat das RKI-App-Team dann daran gearbeitet, dass nun auch ältere Geräte mit der Warn-App versorgt werden können.Dazu heißt es nun im Blog der Corona-Warn-App