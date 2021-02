Amazon Fire TV: Weitere Apps erhalten Sprachsteuerung und Live-TV

In den letzten Monaten konnte der Fire-TV (Stick) seine In-App- und Live-Funktionalitäten deutlich ausbauen. Amazon gibt jetzt einen Über­blick über neue Apps, welche die bekannten Möglichkeiten der Sprach­steue­rung bereits nutzen und in den Live Tab aufgenommen wurden.

Live-Tab wird mit weiteren TV-Inhalten beliefert

Amazon

Besitzer von Amazon Fire TV-Geräten mit Alexa-Sprachfernbedienung können seit geraumer Zeit auf zwei mehr oder weniger neue Funktionen zugreifen. Zum einen nehmen immer mehr App-Entwickler die Möglichkeit der In-App-Sprachsteuerung wahr, die es unter anderem ermöglicht, die As­sis­ten­tin Alexa zur Navigation innerhalb der Apps zu nutzen. Zu ihnen gehören unter anderem die Programme von Arte, Joyn, ProSieben und O2 TV. In einer leicht angepassten Form sind aber auch Netflix YouTube , waipu.tv, Zattoo und die ZDF Mediathek dazu in der Lage, Spracheingaben anzunehmen.Weiterhin bestückt das Unternehmen hinter dem Streaming-Dienst Prime Video seinen Live-Tab mit vielen Apps. Unter dem neuen Menü sammeln sich im Optimalfall automatisch alle Fire TV-Programme, die den Abruf von linearen Fernsehsendern unterstützen. Entsprechend zählen hier die Mediatheken von ARD und ZDF, Red Bull TV und Pluto TV zu den voll in­te­grier­ten Applikationen. Abseits davon werden an dieser Stelle auch die eigenen Prime Video Channels aufgeführt, zum Beispiel für Live-Übertragungen der Fußball-Bundesliga.Während Updates der neuen Be­nut­zer­ober­flä­che von Amazon bekanntlich in Wellen ausgeliefert werden, zeigt sich die verbesserte In-App-Sprachsteuerung und der Live Tab auch bereits jetzt auf älteren Geräten. Nutzer bereits eingestellter Strea­ming-Sticks oder Set-Top-Boxen der Fire TV-Baureihen müssen somit möglicherweise noch etwas warten, bis eine optische Aktualisierung ansteht, können die genannten Features aber auch ohne dieses Update verwenden. Gut zu wissen: Sämtliche neuen Funktionen sind auch mit dem günstigeren Fire TV Stick Lite und seiner Sprachfernbedienung nutzbar. Der Fire TV Cube nutzt hingegen die integrierten Mikrofone (Hands-Free-Modus), um Befehle innerhalb der passenden Apps umzusetzen.