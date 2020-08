Xiaomi Mi TV Stick: Fire TV Stick-Alternative mit etwas wenig Power

Positiv:

Verschwindet hinter dem Fernseher oder Beamer

Google Playstore

Regelmäßige Updates

Bluetooth-Fernbedienung

Netzteil wird mitgeliefert

Kann auch per USB-Port am bspw. Fernseher (falls verfügbar) verwendet werden

Prime Video & Netflix funktionieren

Chromecast mit an Bord

Hochwertig verarbeitet

Neutral:

MicroUSB statt USB-C

Etwas überteuert

Kein Klinkenausgang (somit keine Verwendung mit Funk-Kopfhörern möglich)

Zerkratzt leider leicht

Negativ:

Wirklich schwachbrüstige Hardware (1 GB Ram, 8 GB interner Speicher)

Kein USB-OTG

Xiaomi schickt mit dem Mi TV Stick einen weiteren Konkurrenten zum Amazon Fire TV Stick ins Rennen, der direkt per HDMI mit einem Fernseher verbunden werden kann und so dann die Nutzung diverser Apps ermöglicht. Warum der kleine Stick aber nicht für jeden geeignet ist, erklärt unser Kollege Timm Mohn Der Xiaomi Mi TV Stick wird über einen Micro-USB-Anschluss mit Strom versorgt. Dies kann entweder über das beigelegte Netzteil erfolgen, via Powerbank oder einem geeigneten USB-Anschluss am TV-Gerät. Leider ist der Mi TV Stick aber nicht USB-OTG-fähig. Das Ver­bin­den eines USB-Sticks gelingt daher beispielsweise nicht.In Sachen Performance setzt der Mi TV Stick keine neuen Maßstäbe: Netflix, Prime Video und Co. laufen zwar flüssig, in den Menüs fallen aber immer wieder kleine Ruckler auf, auch Spiele wie Asphalt 8 ruckeln. Beim Videostreaming ist zudem bei Full HD Schluss. Anders als der Fire TV Stick nutzt der Mi TV Stick Android TV 9 und ermöglicht so den direkten Zugriff auf den Google Playstore.