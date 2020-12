Amazon Fire TV-Geräte bekommen eine komplett neue Oberfläche

Kurz vor Weihnachten macht Amazon Fire TV-Besitzern ein hoffentlich auch in der Praxis angenehmes Geschenk: Denn Fire TVs bekom­men eine überarbeitete Benutzeroberfläche. Nach Angaben des Versand­händlers will man vor allem das Finden von Inhalten erleichtern.

Neue Oberfläche

Neue Funktionen

Amazon

Amazon Prime Video hat zweifellos viele ausgezeichnete Inhalte, das User Interface des Dienstes ist aber in Vergangenheit eine mittelschwere Katastrophe gewesen. Das gilt auch für die Oberfläche der Fire TV-Geräte. Das liegt vor allem daran, dass Prime-Videos, Bezahlinhalte, Amazon-Partner-Kanäle sich wild mit den Apps, Filmen und Serien anderer Anbieter gemischt haben.Bei der Vorstellung der letzten Fire-TV-Produkte im vergangenen September hat Amazon angekündigt, dass man noch in diesem Jahr ein überarbeitetes Interface für die Reihe starten wird. Wie Engadget berichtet, ist es nun soweit, dieses wird im Verlauf der nächsten Wochen für den Fire TV-Stick der dritten Generation sowie den Fire TV Stick Lite verteilt. Danach werden auch ältere Modelle folgen, ein genauer Fahrplan hierzu ist noch nicht bekannt.Die neue Oberfläche bietet ein komplett überarbeitetes Design, darunter einen neuen "Home"-Bereich, der die Navigationsleiste (mit Tabs für Bibliothek, Home, Finden und Live) in der Mitte hat. Darüber sind große Header-Empfehlungen zu finden, darunter kleinere Kacheln mit ähnlichen Film- und Serien-Tipps. Die Inhalte rücken in den Vordergrund, einzelne Apps findet man in der Navigationsleiste, die Icons sind aber nun deutlich kleiner.Es gibt aber auch einige neue Funktionen. Dazu zählen etwa (bis zu sechs) Nutzer-Profile und ein komplett neuer Bereich für Suchen und Finden. Dort kann man das Angebot an Inhalten nach empfohlenen Kategorien sowie Inhalte-Arten (Filme, Serien, Apps und kostenlos) durchstöbern.