EA ist 'sehr, sehr zuversichtlich', was die Zukunft von BioWare betrifft

In den letzten Jahren war das einst legendäre und auf Rollenspiele spe­zi­a­li­sierte Studio BioWare nur noch ein Schatten seiner selbst. Es gab auch Gerüchte, dass eine Schließung kaum noch zu vermeiden ist. Doch Electronic Arts beteuerte nun, dass man nichts Dergleichen vorhat.

"Unglaubliches Studio"

BioWare

Immer dann, wenn im Fußball Trainern von der Klubführung das "volle Vertrauen" aus­ge­spro­chen wird, können diese eigentlich davon ausgehen, sich schon sehr bald einen neuen Job suchen zu müssen. Ob das im Fall von BioWare auch so ist, wird sich erst zeigen. Fakt ist aber dennoch: Das kanadische Studio, das einst ein Hit- und Qualitätsgarant war, hatte in den vergangenen Jahren kaum noch etwas mit seinen Anfangstagen und Blütezeiten zu tun.Zur Erinnerung: BioWare konnte mit Kultspielen Baldur's Gate, Neverwinter Nights und Star Wars: Knights of the Old Republic den Rollenspielthron erklimmen, mit Mass Effect und Dragon Age machte man es sich dort auch gemütlich. Doch in den vergangenen Jahren gab es einen wahren Exodus an Führungskräften und Talenten, mit Ray Muzyka und Greg Zeschuk verließen nicht die letzten beiden, sondern auch wichtigsten Studio-Gründer BioWare.Seither läuft es allen andere als rund bei BioWare, Spiele wie Mass Effect: Andromeda waren eine herbe Enttäuschung. EA-Chef Andrew Wilson hat nun im Zuge der Bekanntgabe der letzten Quartalszahlen zugegeben, dass BioWare derzeit nicht unbedingt einen Lauf hat. Für Wilson ist und bleibt BioWare aber "ein unglaubliches Studio mit unglaublichen Menschen" (via Rock, Paper, Shotgun ).Wilson: "Von außen betrachtet gab es in den letzten Jahren einige Ausreißer beim Abliefern, aber das ist das Ergebnis davon, dass sie tief in Innovation und Kreativität vorstoßen." Er sprach auch die jüngsten Abgänge von Studiochef Casey Hudson und Executive Producer Mark Darrah an und meinte, dass so etwas bei einem kreativen Studio ein natürlicher Vorgang sei. "Wir sind sehr, sehr zuversichtlich, was ihre zukünftige Roadmap angeht, und wir haben über Spiele wie Dragon Age und Mass Effect in ihrer Zukunft gesprochen", so Wilson schließlich.