Mass Effect - EA kündigt die Legendary Edition offiziell an

Electronic Arts und Bioware legen die originale Mass Effect-Trilogie neu auf: Im Mai er­schei­nen die ersten drei Spiele in optimierten Versionen, die neben einer schöneren Grafik auch Verbesserungen am Gameplay er­hal­ten. Ein erster Trailer stimmt vorab auf die Mass Effect Legendary Edition ein.Nach der Ankündigung im vergangenen Herbst steht nun auch der Erscheinungstermin fest: Die Mass Effect Legendary Edition erscheint am 14. Mai 2021 auf dem PC (Steam und Origin), der PlayStation 4 und Xbox One , wobei die Sammlung natürlich auch auf der PlayStation 5 und Xbox Series X spielbar sein wird.Neben einer aufpolierten Grafik mit schärferen Texturen und mehr Umgebungsdetails hat Bioware aber auch beim Gameplay an der einen oder anderen Stelle Hand angelegt. Am allgemeinen Verlauf der Geschichte und der Atmosphäre ändert sich hingegen nichts. Und auch auf die bereits bekannten Zusatzinhalte muss nicht verzichtet werden: mehr als 40 DLC-Pakete aus Mass Effect, Mass Effect 2 und Mass Effect 3 sind in der Sammlung ent­hal­ten.