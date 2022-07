EA streicht umstrittene Digitalwährung und bietet DLCs jetzt gratis an

Übernahmen, Abschaltungen, Mikrotransaktionen: EA genießt in den letzten Jahren einen schlechten Ruf. Da weiß die jüngste Entscheidung des Konzerns zu überraschen: Die umstrittenen Bioware Points werden abgeschafft und die damit verbundenen Inhalte gratis bereitgestellt.

Das ist man so nicht so oft gewöhnt: EA verzichtet auf DLC-Geschacher

Die meisten DLCs jetzt gratis

Dragon Age II

Dragon Age: Origin

Mass Effect 2

Mass Effect 3 (mit Ausnahme der Multiplayer Packs)

Kristalle, Münzen, Punkte und Co.: Die Welt des Gamings ist voll von digitalen Währungen, mit denen die Anbieter versuchen, die Kunden noch enger zu binden. EA hatte zum Kauf von Erweiterungen und anderen Inhalten in Bioware-Spielen die Bioware Points eingeführt - nicht ohne sich anhaltende und laute Kritik für dieses Punktesystem einzuhandeln. Jetzt rudert der Konzern offenbar vollständig zurück.Wie das Unternehmen in einer Mail an Kunden schreibt, die auf Reddit veröffentlicht wurde, wird das Bioware-Points-System zum 11. Oktober 2022 vollständig eingestellt. Die Punkte werden damit im Origin Store nicht mehr zur Verfügung stehen. Und wie kommt man dann in Zukunft an die Inhalte, die mit den Punkten bisher gekauft werden konnten? Hier folgt eine Entscheidung, von der sich doch einige überrascht zeigen.Wie EA beschreibt, sind "die meisten DLCs", die zuvor nur mit den Bioware Points gekauft werden konnten, ab sofort gratis verfügbar.Unter anderem alleDer Entwickler sagt zu, dass alle mit den Punkten erwerbbaren Inhalte erhalten bleiben sollen, führt das im Fall von Mass Effect 3 aber noch etwas genauer aus: Bis zum Stichtag können Multiplayer Packs mit Bioware Points erworben werden, danach geht das nur noch mit "Credits", die erspielt wurden.Ein Kommentator auf Reddit fasst die allgemeine Reaktion der Community auf diese unerwartete Anpassung recht gut zusammen: "Ich bin wirklich schockiert, dass EA etwas so Un-EA-mäßiges tut, nämlich Dinge kostenlos zu machen und den Bioware-Punkte-Mist loszuwerden, über den sich die Leute seit Jahren beschwert haben." Wir wollen nur ergänzen: Man darf ja noch hoffen.