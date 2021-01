Diese Backup-Software ist laut Stiftung Warentest besser als Bordmittel

Die Stiftung Warentest hat jetzt ihren Vergleich von Backup-Software für Windows und MacOS erneuert und eine interessante Übersicht dazu veröffentlicht. Dabei halten die Tester ganz allgemein die Lösungen von Microsoft und Apple direkt für nicht empfehlenswert.

Kostenlos und "gut"

Acronis True Image

Kostenlos: Aomei Backupper

Kostenlos: EaseUS Todo Backup Free

Zwar kann man einfache Daten­sicherungen natürlich auch mit denen beim Betriebssystem mitgelieferten Programmen ganz unproblematisch erstellen. Geht es dann allerdings um Nutzerfreundlichkeit, Einstellungsmöglichkeiten und die Wiederherstellung von Daten gibt es Lösungen von Drittanbietern, die sehr viel besser sind.Der Gewinner im Test für Windows 10 ist daher nun auch ein Allrounder: Acronis True Image 2021 . Das Programm gibt es ab rund 40 Euro bei einmaliger Zahlung zum Beispiel bei Notebooksbilliger oder auch als Jahres-Abo mit Online-Speicher für die Datensicherungen. Interessant bei der Lösung mit Cloud ist, dass man Datenzugriff quasi von überall hat, um seine Daten wiederherzustellen. Zudem ist eine leistungsstarke Anti-Malware-Technologie mit an Bord, um alle Daten auch jederzeit zu schützen. Die Backups werden mit AES-256 verschlüsselt, um sie zu schützen.Man muss dabei aber nicht zwingend Geld ausgeben, wenn man eine gute Drittanbieter-Backup-Software nutzen möchte. Zwei Lösungen, die die Stiftung Warentest empfiehlt, bietet WinFuture im Downlaodbereich auch an: Die beiden kostenlosen Programme Aomei Backupper und EaseUS Todo Backup schneiden dabei sogar noch besser ab, als die integrierte Windows-Lösung von Microsoft. Die Bordmittel sind zwar nützlich, wenn man eine Basissicherheit vor Datenverlust haben möchte, sind aber im Großen und Ganzen weder vielseitig genug noch bedienerfreundlich.Der komplette Test der Backup-Software ist in der gerade erschienenen Ausgabe 02/2021 von Stiftung Warentest oder online hinter der Paywall zu finden.