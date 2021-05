Diese neuen Bluetooth-Lautsprecher empfiehlt die Stiftung Warentest

Die Outdoor-Saison im Garten, Park oder Schwimmbad startet und pas­send dazu hat sich die Stiftung Warentest jetzt einmal aktuell verfügbare Bluetooth-Lautsprecher vorgenommen. Vom Sound darf man sich nicht allzu viel versprechen, es gibt aber ein paar echte Empfehlungen.

Die besseren Lautsprecher starten ab 500 Gramm aufwärts

Auswahlkriterien und Vergleich

Tragbare Bluetooth-Lautsprecher für unterwegs oder dem Outdoor-Einsatz sollen vor allem Spaß bringen und für ordentlich Beschallung sorgen. Dass diese meist recht kleinen Geräte nicht gerade Sound-Riesen sind, ist Bauart bedingt und dürfte kaum überraschen. Dabei gibt es laut dem aktuellen Vergleichstest der Stiftung Warentest aber ein paar gute Geräte, die halten, was sie versprechen und dazu auch nicht teuer sein müssen.Dabei muss man sich beim Kauf vorab ein wenig überlegen, was man genau haben möchte - ein Leichtgewicht, das überall dabei ist, oder ein größeres Gerät mit entsprechend größerem Akku. Bei den kompakten Geräten bis 500 Gramm empfehlen die Warentester den JBL Flip Essential (rund 66 Euro), der mit der Note "gut" (2,4) abschneidet. Wer ein etwas größeres Gerät (zwischen 500 und 1000 Gramm) sucht oder auch noch akzeptieren kann für unterwegs, kann den Bose SoundLink Revolve+ II ins Auge fassen. Mit der Note "gut" und 1,6 wird er schon besser bewertet. Auch der Teufel Motiv Go ist mit 1,9 demnach empfehlenswert.Bei den Schwergewichten ab 100 Gramm machte jetzt der JBL Xtreme 3 mit der Note "gut", 1,7 das Rennen. Preis-Leistungssieger ist der Sony SRS-XB33 Bluetooth-Lautsprecher. Er ist für rund 90 Euro zu haben und bekam ebenfalls die Note "gut".Es gibt aber auch einige Enttäuschungen im Test, vor allem bei der Soundqualität. Insgesamt wurden im Vergleichstest der Stiftung Warentest 63 verschiedene Bluetooth-Lautsprecher aufgenommen. 15 Geräte wurden dabei neu getestet. Der Test ist hinter der Paywall mit den wichtigsten Details zu den Geräten verfügbar. Dabei kann man auch nach Kriterien auswählen, um eine Vorauswahl zu erleichtern, zum Beispiel das Format, der Preis oder die Größe.