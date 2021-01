Taiwan an Deutschland: Auto-Chips könnt ihr haben - habt ihr Impfstoff?

Die Zusage der taiwanischen Politik, sich bei TSMC für eine stärkere Priorisierung von Chips für die Automobilindustrie einzusetzen, hat wohl ihren Preis. Die neue harte Währung ist der Zugang zu Covid-19-Impfstoffen

Impfungen erst im März?

Mehrere Automobilhersteller und damit der ganze Stolz der deutschen Wirtschaftspolitik sitzen inzwischen ziemlich auf dem Trocken. Aufgrund von Engpässen auf dem Halb­lei­ter­markt wurden bereits ganze Werke zwangsweise auf Kurzarbeit gesetzt und die Pro­duk­tion he­run­ter­ge­fah­ren. Kürzlich kam Bewegung in die Sache, als Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) in Taiwan um Hilfe bei der Problemlösung bat und der größte Auftragshersteller TSMC auch entsprechende Zusagen machte.Die Wendung soll laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters aber nur zustande gekommen sein, weil gegenüber Taiwan Zugeständnisse gemacht wurden, die sich auf die Beschaffung von Impfstoffen gegen Covid-19 beziehen. Anfragen mit den jeweiligen Be­darfs­äu­ße­run­gen seien bei einem Treffen zwischen Diplomaten beider Länder ausgetauscht worden, bestätigte die taiwanische Wirtschaftsministerin Wang Mei-hua.Taiwan hat die Krise im eigenen Land wesentlich besser im Griff als Deutschland. Aufgrund schar­fer Quarantäne-Regelungen wurden An­ste­ckun­gen so weit unterbunden, dass das Leben im Land ziemlich normal läuft. Kontakt­beschränkungen und die Schließung vieler Ein­rich­tun­gen sind hier nicht zu sehen. Trotz­dem wird natürlich Impfstoff benötigt, um ei­nen Schutz aufzubauen und auch den stark reg­le­men­tier­ten Grenzverkehr irgend­wann wie­der frei­ge­ben zu können.Während hierzulande aber die Impfungen bereits angelaufen sind, soll Taiwan voraussichtlich erst im März die ersten Lieferungen erhalten - die Hälfte wird hierbei von AstraZeneca stam­men. Im Austausch gegen dringend benötigte Komponenten für die deutsche Au­to­in­dus­trie könnte man nun wohl zügiger an das begehrte Gut kommen.