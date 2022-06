Intel-Schwachstelle: Neue Microcode-Updates für Windows 10 und 11

Microsoft hat neben den Sicherheits-Updates zum Patch-Day auch Informationen über eine überarbeitete Version der Intel Microcode-Updates veröffentlicht. Dabei werden Schwachstellen behoben, die als Intel-Hardwarebasierte Sicher­heitslücken bekannt geworden sind.

Zombieload

Das neue Update KB4093836 wird entsprechend allen Intel-Nutzern mit betroffener Hardware emp­foh­len. Angesprochen werden dabei alle von Microsoft veröffentlichten Windows 10-Versionen , in­klu­sive der jüngsten Version 21H2 und der initialen Version 1507, sowie Windows 11 und Windows Server-Varianten.Die Updates sind derzeit nur bei Intel zu bekommen, sollen aber in Kürze auch über Windows Update freigegeben werden. Diese Patches gegen die Intel-Schwach­stellen sind wichtig, da sie ver­schied­ene Hardware-bedingte Schwach­stellen schließen und so die betoffenen Systeme absichern. Die Updates können bei Bedarf installiert werden. Sie werden auch weiterhin regelmäßig über­arbeitet und separat und nicht zusammen mit den anderen kumulativen sicherheits­relevanten Windows-Updates ausgeliefert.Die Aktualisierungen bieten Schutz vor den Schwachstellen, die die Intel-Chipbaureihe betreffen. Dabei sind die sogenannten Spectre-Schwachstellen, die in verschiedenen Varianten die Sicherheit der Nutzer bedrohen. Die einzelnen Sicherheitslücken wurden als Zombie-Load zusammengefasst. Die zur Verfügung gestellten Aktualisierungen sind für eine Vielzahl der CPU-Varianten erhältlich . Weitergehende Informationen zu diesen Sicherheits-Updates hatte Intel bereits Anfang 2019 veröffentlicht und seither immer wieder aktualisiert.Neu hinzugekommen sind nun Details zu weiteren Schwachstellen die als " Stale Data Vulnerabilities " betitelt wurden. Laut Intel sind das Sicherheitslücken, die durch die unvollständige Bereinigung von gemeinsam genutzten Multi-Core-Puffern bei einigen Intel-Prozessoren es einem authentifizierten Benutzer ermöglichen, Informationen über lokalen Zugriff preiszugeben. Intel adressiert diese Schwachstellen jetzt mit den überarbeiteten Microcode-Updates.Die Updates werden allen betroffenen Windows-Nutzern mit Intel-CPU empfohlen. Zuvor empfiehlt Microsoft aber, dass man sich bei den Geräteherstellern oder bei Intel schlau­macht, welche Microcode-Empfehlungen für das eigene Gerät bestehen, bevor man die Patches anwendet.