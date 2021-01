Microsoft Flight Simulator: Großes Spielwelt-Update verzögert sich

Microsoft und Asobo geraten mit dem dritten World-Update des Flight Simulators leicht in Verzug. Der große Spielwelt-DLC für die Regionen Großbritannien und Irland sollte eigentlich Ende Januar er­schei­nen, wird nun allerdings erst im Februar zum Download bereitstehen.

Trostpflaster: Viele neue Inhalte im Marktplatz verfügbar

Nachdem die Spielwelt rund um den asiatischen Inselstaat Japan und den USA in den letzten vier Monaten aufpoliert wurde, steht ein vor allem grafisches Update für das United Kingdom (UK) und Irland kurz bevor. Wie die Entwickler im jüngsten Development Update bekannt geben, verschiebt sich der Release-Termin der Aktualisierung jedoch um eine weitere Woche und somit auf den 5. Februar 2021. Über 70 Sehenswürdigkeiten, fünf Flughäfen und fünf Städte sollen mit dem World Update 3 kernsaniert werden. Vor allem Letztere, inklusive der Metropole London, sollen für die aktuelle Verzögerung sorgen.Abseits der schlechten Nachrichten für Hobbypiloten stellt Microsoft 15 neue Produkte vor, die ab sofort im Flight Simulator-Marktplatz erhältlich sind. Als einziges neues Flugzeug kommt dabei der Kampfjet Eurofighter Typhoon ins Spiel, der allerdings mit circa 20 Euro zu Buche schlägt. Außerdem können Pakete mit einer Vielzahl Sehenswürdigkeiten für Sydney und Seoul kostenpflichtig heruntergeladen werden. Zu den grafisch detailliert umgesetzten Flughäfen im Marktplatz gehören bekannte Städte wie Hamburg, Salt Lake City, Köln-Bonn oder San Diego.Bereits im Dezember erhielt der Microsoft Flight Simulator ein großes Sim-Update für die Un­ter­stüt­zung von Virtual-Reality-Headsets (VR), während die Entwickler zum Jahresauftakt 2021 noch einmal an den Winterlandschaften des Spiels gearbeitet haben. Das kürzlich er­schie­nen­de Video zeigt unter dem Motto "Let It Snow" beeindruckende Aufnahmen. Im Som­mer plant das Asobo Studio zudem den Release der Konsolen-Version für die Next-Gen-Systeme Xbox Series X und Series S. Ebenso ist eine Portierung für die Xbox One nicht aus­ge­schlos­sen. Bis dahin ist der Flight Simulator exklusiv für Windows 10-PCs erhältlich.