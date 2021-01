Europa will zur Spitze: Tesla kann schon mit Bau der Akku-Fabrik starten

Auf der Tesla-Baustelle im brandenburgischen Grünheide kann der nächste Bauabschnitt nun schneller begonnen werden als gedacht: Der US-Konzern kann jetzt auch mit dem Aufbau der Batteriefabrik auf dem Gelände beginnen.

Fast 50 Firmen bauen Akkuwerke

Siehe auch:

Wie schon bei der Fertigungshalle für die Elektroautos wurde dem Unternehmen auf Antrag ein "vorläufiger Maßnahmenbeginn für vorbereitende Arbeiten" genehmigt, teilte das Bundeswirtschaftsministerium heute mit. Tesla ist dabei nicht der einzige Hersteller, bei dem dies der Fall ist. Auch an anderen Standorten wurden zuletzt entsprechende Genehmigungen ausgestellt.Die Koordinierung dessen läuft zum Teil im Bundeswirtschaftsministerium zusammen, weil die Ansiedlung der fraglichen Produktionslinien ein Bestandteil eines europäischen Großprojekts zur Batteriezellfertigung ist. Mit diesem wollen die EU-Mitgliedsstaaten sicherstellen, dass Europa auf dem Weltmarkt für die immer wichtiger werdenden Akkutechnologien eine führende Rolle einnimmt und sich nicht ein wesentlicher Teil der Industrie letztlich in China wiederfindet.In zwölf EU-Staaten laufen daher Hilfsprogramme für insgesamt fast 50 Unternehmen. Elf Firmen betrifft es hierzulande. Dabei geht es nicht in erster Linie um finanzielle Unterstützung. Vielmehr wird den Herstellern in diversen formalen Fragen unter die Arme gegriffen - wie etwa bei Möglichkeiten zu einer schnelleren Umsetzung von Bauvorhaben. Hier räumt das Gesetz die Option ein, bestimmte Teilbereiche unter Vorbehalt bereits zu genehmigen, bevor über den kompletten Bauantrag und die Betriebsgenehmigung in allen Aspekten entschieden ist. Die früh startenden Bauarbeiten erfolgen dann aber trotzdem auf Risiko des Unternehmens.In Grünheide will Tesla neben seiner Produktionsstätte für bis zu 500.000 Elektroautos im Jahr auch die weltweit größte Fertigungsanlage für Akkuzellen errichten. Erste Autos sollen schon im Sommer vom Band laufen, weshalb die Möglichkeiten der Vorabgenehmigungen weitgehend ausgereizt wurden. Nach kurzer Unterbrechung dürfen die Bauarbeiten derzeit beispielsweise weitergehen, weil Tesla 100 Millionen Euro auf einem Treuhandkonto als Sicherheit hinterlegt hat.