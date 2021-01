Plastik statt Metall: Arbeitet Apple an günstigen AirPods Max "Lite"?

Aktuellen Gerüchten zufolge soll Apple weiterhin an einer günstigeren Variante der erst kürzlich vorgestellten AirPods Max arbeiten. Bei einem möglicherweise angepeilten Preispunkt von 349 US-Dollar könnten die ANC-Kopfhörer jedoch auf ein Gehäuse aus Kunststoff setzen.

Aus der Gerüchteküche: AirPods Max mit Plastik statt Edelstahl

Trotz des hohen Verkaufspreises von teilweise über 600 Euro erfreuen sich die Apple AirPods Max entweder großer Beliebtheit oder wurden nur in einer kleinen Auflage produziert. Wer sich Apples erste eigene Over-Ear-Kopfhörer zulegen möchte, muss derzeit mit einer Lie­fer­zeit von zwei Monaten rechnen. Bose, Sony und Philips bieten ihre Headphones mit Active Noise Cancelling hingegen zur Hälfte des Preises der AirPods Max an. Ein Preisbereich, den Apple in naher Zukunft scheinbar ebenfalls bedienen könnte.Wie der Twitter-Nutzer LeaksApplePro (via GSMArena ) vermutet, dürfte das Thema "günstiger" Over-Ear-AirPods in Cupertino noch nicht vom Tisch sein. Apple soll laut seinen Quellen weiterhin an einer Low-Budget-Variante arbeiten, die sich vor allem mit einem Plastikgehäuse vom wertigen Bruder aus Edelstahl, eloxiertem Aluminium und Netzgewebe unterscheiden soll. Angepeilt werden soll ein Preis im Bereich um die 349 US-Dollar, wobei inklusive Steuern und Co. hierzulande auch 400 Euro oder mehr fällig werden könnten. Bis auf die vermutete Existenz und den möglichen Preis der "AirPods Max Lite" fehlt es an weiteren, wichtigen Informationen.Unklar ist, wann die Kopfhörer erscheinen und ob sie sich technisch weiter von den aktuellen AirPods Max unterscheiden werden. So wäre es durchaus möglich, dass Apple den Rotstift nicht nur beim Metallgehäuse ansetzt, sondern auch die ANC-Funktion von der Liste streicht. Ob der Preis von 349 US-Dollar in diesem Fall weiterhin angemessen wäre, wird sich zeigen. Da sich das Unternehmen im Vorfeld nicht zu Gerüchten und Leaks dieser Art zu Wort meldet, sollte man sie bis zu einer offiziellen Enthüllung mit einer gewissen Skepsis betrachten.