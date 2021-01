Hilfe für nervige ARD Mediathek: Lösung für den Android-Browser-Bug

Seit dem letzten Update sorgt die ARD Mediathek auf Android-Geräten für Ärger. Ein Fehler sorgt dafür, dass sich die App beim Anwählen von Links fälschlicherweise als Browser anpreist. Ein Update fehlt bisher, es gibt aber einen offiziellen Workaround.

Hilft nur ein Workaround

In den Einstellungen den Menüpunkt "Apps & Benachrichtigungen", "Apps" oder "App-Info" wählen.

ARD Mediathek öffnen und im folgenden Menü "Standardmäßig öffnen" bzw. "Festlegen als Standard" auswählen.

Unter "Unterstützte Links öffnen" bzw. "Zu unterstützten URLs" die Auswahl "App darf keine Links öffnen" bzw. "In anderer App" bestätigen.

Da haben die Programmierer im Auftrag der öffentlich Rechtlichen richtig schlampige Arbeit geleistet und kommen offenbar nicht mit den Aufräumarbeiten hinterher: Seit dem 18. De­zem­ber ist im Google Play Store die Android-App ARD Mediathek in der Version 8.5.0 ver­füg­bar. Mit dem Update kann auf Smartphones und Tablets aber auch ein sehr nerviger Bug landen. Wie die ARD in einem Support-Beitrag schreibt, wird die App fälschlicherweise als Browser identifiziert und deshalb beim Öffnen aller Links als Anwendung angeboten.Fast einen Monat nach Release der fehlerhaften Ver­si­on ist es den Verantwortlichen bisher al­ler­dings noch nicht gelungen, ein Update be­reit­zu­stel­len, das den groben Fehler aus­räumt. Und so darf es nicht verwundern, dass es bei der Bewertung der App im Play Store in den letzten Wochen zu einem dra­ma­ti­schem Absturz kommt. Knapp 20.000 Nutzer bescheren der App aktuell ein miserables Ranking von 1,8 Sternen.Aktuell bleibt genervten Nutzern nur die Option, selbst aktiv zu werden, will man das nervige App-Verhalten unterbinden - das bestätigt auch die ARD: "Wir arbeiten bereits an der Lö­sung des Problems, möchten Ihnen aber bis dahin eine Hilfestellung bieten", so die Ent­wick­ler. Mit leichten unterschieden in der Bezeichnung der Menüpunkte kann man mit fol­gen­den Schritten der App die Browser-Ambitionen austreiben: