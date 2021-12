MediathekView - Öffentlich-rechtliche Inhalte im Überblick

Alle Öffi-Inhalte auf einen Blick

Fazit: Öffi-Übersichts-Programm

Öffentlich-rechtliche Sender in Deutschland stellen fast alle ihre Inhalte für 7 Tage im Internet zum Abruf bereit. Je nach Anstalt landen die Sendungen & Filme dabei in verschiedenen Mediatheken. Das Open-Source-Programm MediathekView 13.8.1 sorgt für kompakten Überblick.Hat man eine Sendung der öffentlich-rechtlichen Sender verpasst, kann diese ganz entspannt auch im Nachhinein On-Demand abgerufen werden. Der MediathekView will sozusagen die Schaltzentrale für alle öffentlich-rechtlichen Inhalte sein. Ob ARD, ZDF, Arte, 3Sat, SWR, BR, MDR, NDR, WDR, HR, RBB oder sogar ORF und SF: das Tool durchsucht die entsprechenden Online-Archive und listet alle Inhalte auf.Neben der Möglichkeit, die gewünschte Sendung auszuwählen und direkt zu betrachten, bietet MediathekView auch die Option, bestimmte Inhalte einfach direkt herunterzuladen. Je nach Übertragungstechnik kann hier die Installation von weiteren Komponenten nötig werden. Darüber hinaus erleichtert das Programm dank einer guten Suchfunktion mit Stichworten und Themen das Auffinden bestimmter Sendungen. Nutzer haben außerdem die Möglichkeit, für bestimmte Inhalte Abonnements abzuschließen.Hat man einen interessanten Beitrag gefunden, kann dieser dann mit dem Player wiedergegeben werden, der in den Vor-Einstellungen ausgewählt wurde. MPlayer oder der VLC Media Player zählen hier zu den Standard-Empfehlungen. Darüber hinaus können aber auch andere Programme für diese Aufgabe gewählt werden.Über alle Inhalte die öffentlich-rechtliche Sender zur Verfügung stellen den Überblick zu behalten, ist ohne Hilfsmittel nicht zu schaffen. Das Programm MediathekView leistet genau das. Neben seiner Aufgabe als umfassendes Öffi-Archiv leistet die Open-Source-Software gute Dienste als Download-Assistent für Mediathek-Inhalte.MediathekView setzt Java (Download Java Runtime Environment ) voraus und steht kostenlos zum Download bereit. Neben dem Programm wird ein Player zur Wiedergabe der Inhalte benötigt, den der Nutzer frei wählen kann. Der Download enthält neben der Software auch eine Kurzanleitung, die neue Nutzer mit den Funktionen vertraut macht.