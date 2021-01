Elon Musk überholt Amazon-Gründer als reichster Mann der Welt

Nun führt er die Rangliste der reichsten Personen der Welt an: Tesla-Chef Elon Musk hat nach einer Rallye in den vergangenen Wochen Amazon-Gründer Jeff Bezos vom Platz 1 der reichsten Personen der Welt ver­drängt - zumindest nach der Berechnung von Bloomberg.

So schnell kann es gehen: Laut der neuen Berechnung der Nachrichtenagentur Bloomberg hat sich jetzt Tesla-Chef Elon Musk an die Spitze der reichsten Personen weltweit gesetzt. Das Ergebnis ist demnach zwar denkbar knapp und nur rein spekulativ, aber dennoch eine sehr interessante Entwicklung. Denn während Amazon-Gründer Jeff Bezos seit Herbst 2017 die Liste der Superreichen bei Bloomberg anführte und im Corona-Jahr 2020 mit seinem Versandhandel als Krisengewinner galt, hat sich das Vermögen von Musk erst in den letzten Monaten so rasant entwickelt.Das Musk aufholt war dabei schon absehbar. Erst im November hatten wir berichtet, dass er allein durch den jüngsten Aktiensplit von Tesla Motors und dem anschließenden Börsenplus an die Stelle der drittreichsten Person weltweit gerutscht war. Damals hatte er Microsoft-Gründer Bill Gates überraschend überholt und ihn auf Rang 3 verdrängt.Elon Musk soll jetzt ein Vermögen von etwa 188,5 Milliarden Dollar besitzen. Das ist ein Zuwachs von mehr als 70 Milliarden Dollar allein in den vergangenen fünf Monaten. Dank weiter stetig wachsender Einnahmen und Börsennotierungen von Tesla Motors, SpaceX, Neurolink und seine anderen Unternehmen wächst auch das Vermögen von Elon Musk immer weiter an. Zwischen dem Amazon-Chef und dem Tesla-Eigner liegen jetzt laut Bloomberg nur noch 1,5 Milliarden Dollar Vermögensunterschied.Da kann es nun also jederzeit wieder einen Wechsel geben, solang die beiden Konkurrenten sich so dicht beieinander befinden. Die Berechnung von Bloomberg spiegelt allerdings nur die öffentlich verfügbaren Zahlen wieder, also zum Beispiel Steuerpapiere, Immobilienwerte und Unternehmenseinkommen und sind keine "offiziellen" Vermögensangaben.