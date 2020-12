Elon Musk zeigt Foto des SpaceX-Raumschiffs, dieses soll heute abheben

SpaceX bereitet sich derzeit auf den bisher schwierigsten bzw. am­bi­tio­nier­tes­ten Start seines Raumschiffs vor, denn der Prototyp mit der Se­ri­en­num­mer SN8 soll erstmals richtig fliegen und nicht bloß einen "Hüpfer" wagen. Elon Musk zeigte das Starship nun in voller Pracht.

Start für (irgendwann) heute geplant

Ein Raumschiffstart, noch dazu, wenn es jener eines Prototyps ist, stellt natürlich eine riesige Herausforderung dar. Deshalb geht SpaceX beim mit Abstand weitesten Flug des Starship be­son­ders behutsam vor. Das erklärt auch, warum man sich dagegen entscheiden hat, den Start bereits vor gut einer Woche durchzuführen, denn Anfang Dezember lag bereits eine Ge­neh­mi­gung der US-amerikanischen Luftfahrtbehörde vor.Heute soll es aber soweit sein oder besser ge­sagt ist für heute der nächste Startversuch an­ge­setzt. Der "High-Altitude Flight Test" soll im Lau­fe des Tages durchgeführt werden, das ge­naue Wann ist allerdings etwas unklar.Denn Space.com schreibt, dass der Start der offiziellen SpaceX-Übertragung für 13 Uhr mit­tel­eu­ro­pä­i­scher Zeit vorgesehen ist, auf YouTube kann man aber lesen, dass der Live-Stream um 15 Uhr MEZ beginnt. Man sollte wohl am besten den Stream und die Twitter-Konten von SpaceX und Elon Musk im Auge behalten, um Details zum Zeitpunkt zu erfahren.Elon Musk-Fans werden das Twitter-Konto wohl ohnehin im Auge haben, denn dort verbreitet Space Karen nicht nur Covid-19-Unsinn , sondern gibt auch wertvolle Einblicke in die Arbeit von Tesla und SpaceX. Das betrifft aktuell auch das Starship, denn Musk hat auf dem Kurz­nach­rich­ten­dienst ein Foto des aktuellen Prototyps veröffentlicht. Und das sieht tat­säch­lich wie ein Raumschiff aus, das irgendwann einmal ins All fliegen könnte - wohl­ge­merkt nicht aus eigener Kraft, sondern mit Hilfe eines mächtigen "Super Heavy"-Boosters.Der für heute geplante Flug ist wie erwähnt auch der mit Abstand weiteste, höchste und auch längste Flug des Starship, denn bisher machte das Raumschiff lediglich zwei rund 150 Meter hohe "Hüpfer" (siehe auch das Video unten).