Sony: PlayStation London Studio arbeitet wohl an neuem AAA-Titel

Drei neue Stellenausschreibungen des PlayStation London Studio legen nahe, dass der First-Party-Entwickler an einem neuen AAA-Mehr­spieler-Titel für die PlayStation 5 (PS5) arbeitet. Obwohl der bisherige Fokus auf VR-Spielen lag, scheint das Studio nun einen neuen Weg zu gehen.

Erste Hinweise auf Multiplayer-Projekt

Nach dem Start der neuen Konsolen-Generation ist die Gaming-Welt gespannt, auf welche Spiele-Blockbuster der jeweiligen First-Party-Entwickler man sich in Zukunft freuen darf. Drei Stellenausschreibungen des PlayStation London Studio geben nun zu­min­dest Aufschluss darüber, dass in der englischen Hauptstadt höchstwahrscheinlich an ei­nem neuen AAA-Pro­jekt gearbeitet wird.Das britische Studio zeichnete sich in der Vergangenheit verantwortlich für Titel wie Play­Sta­tion VR Worlds, mehrere SingStar-Ableger und den VR-Shooter Blood and Truth. Bei den Stel­len­aus­schrei­bun­gen handelt es sich konkret um einen Lead 3D Character Artist, einen Se­ni­or Gameplay Programmer und einen Lead Online Programmer. Auffällig ist, dass alle Stel­len Erfahrungen mit AAA-Spielen voraussetzen. So heißt es beispielsweise im Falle des Lead 3D Character Artist: "Erfahrung mit der Entwicklung digitaler Charaktere für AAA-Games in diversen Stilrichtungen, mit mindestens drei erschienenen Spielen."Des Weiteren erscheint es bei genauer Be­trach­tung des Lead-Online-Programmer-Postens nicht unwahrscheinlich, dass es sich bei dem neu­en Spiel um ein Multiplayer-Projekt handelt: "Als Lead Online Programmer wirst Du unsere En­gine auf verschiedene Bereiche anwenden, mit diversen Teams zusammenarbeiten und die Entwicklung der Online-Funktionen leiten, die un­ser nächstes großes Spiel beinhalten wird. Die­se Funktionen können Netzwerk-Physik, Game Logic, Matchmaking und Animations-Sys­te­me beinhalten."Grundsätzlich konnte man die bisherigen Projekte des PlayStation London Studio nicht un­be­dingt als AAA bezeichnen. In Anbetracht der geforderten Qualifikationen der Bewerber und des Bud­get-Umfangs, scheint das Studio nun zu Höherem berufen.