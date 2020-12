Sony: Filme und Serien zu zehn PlayStation-Franchises in Arbeit

Sony Pictures-CEO Tony Vinciquerra gibt in einem Interview bekannt, dass zurzeit bereits an drei Filmen und sieben Serien mit Videospiel-Hin­ter­grund gearbeitet wird. Bis auf einige Ausnahmen ist über die meisten Projekte allerdings noch nichts bekannt.

Drei Filme und sieben Serien in Produktion

Wie wir heute bereits berichteten , verriet Sony Pictures-CEO Tony Vinciquerra in einem In­ter­view mit CNBC, dass das Studio zurzeit "einen kleinen Boom" erlebe. Grund hierfür sei, dass in Hollywood teils lautstark Kritik an der Ankündigung des Medienkonzerns War­ner­Me­dia, alle 17 im kommenden Jahr erscheinenden Warner Bros.-Filme zeitgleich auf der Ki­no­lein­wand und auch auf HBO Max zu veröffentlichen, geäußert wurde und sich die kreativen Köpfe nach pro-Kino Alternativen umsehen. Sony kündigte in Bezug auf die Zukunftsplanung zudem an, auch verstärkt auf die vom haus­ei­ge­nen Studio PlayStation Productions produzierten Serien- und Filmadaptionen be­kann­ter PlayStation-Marken wie The Last of Us, Uncharted oder Metal Gear Solid zu set­zen . Zu diesen drei genannten Franchises sind bereits erste Details bekannt, beispielsweise wird Spider-Man-Darsteller Tom Holland in die Rolle der Uncharted-Hauptfigur Nathan Drake schlüpfen.Allerdings sprach Vinciquerra dabei von ins­ge­samt drei Filmen und sieben TV-Serien, die in direktem Zusammenhang mit den Vi­deo­spiel-In­hal­ten der PlayStation stünden und bereits in Ar­beit seien. "Wir haben ein Programm in­ner­halb des Unternehmens namens One Sony. Sie werden eine viel stärkere Integration von Sony-Unternehmen sehen", führte Vinciquerra aus, ohne dabei mehr Details preiszugeben. Zu der Liste der bereits bestätigten Projekte zählt des Weiteren eine Serienadaption des Multiplayer-Rennspiel-Shooters Twisted Metal.Auch zu großen Namen wie God of War oder Horizon tauchen immer wieder unbestätigte Mel­dun­gen auf. Wenngleich God-of-War-Schöpfer Cory Barlog bereits 2018 eine Serien-Ad­ap­ti­on des Kult-Franchises forderte, müssen sich Kratos-Fans weiterhin gedulden. Unter Um­stän­den könnte hier kein Geringerer als Dark Knight-Regisseur Christopher Nolan Abhilfe schaf­fen, der erst vor wenigen Tagen sein Interesse an Videospiel-Adaptionen bekundete