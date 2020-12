PlayStation 5: Sony weist nun klar auf PS4- oder PS5-Version hin

Die PlayStation 5 (PS5) kann dank Abwärtskompatibilität auch PS4-Titel abspielen. Dieser prinzipiell erfreuliche Umstand brachte auf Sonys neuer Konsole aber die Tücke mit sich, dass Nutzern bislang nicht immer klar war, ob die Last- oder Next-Gen-Version eines Spiels installiert wurde.

Das neueste Update der PlayStation 5 scheint eines der größten Probleme beim Spielen generationsübergreifender Titel behoben zu haben. Wie ein auf Twitter veröffentlichter Screenshot zeit, werden PS5-Nutzer ab sofort klar darauf hingewiesen, dass sie die PS4-Version eines Spieles installiert haben und gefragt, ob sie auf die PS5-Version wechseln wollen. Da auf der neuen PlayStation 5 dank Abwärtskompatibilität alle PS4-Titel gespielt werden können, reichte oft schon ein unbedachter Knopfdruck aus, um PS4-Spiele wie Assassin's Creed Valhalla in der älteren anstatt der neuen Next-Gen-Fassung zu installieren.Auch nach der Installation einer falschen und für Komplikationen sorgenden Version sollte nun für alle PS5-Nutzer der Lösungsweg offensichtlicher sein. Trotzdem kann Sony noch immer nicht mit dem wesentlich simpleren Ansatz des großen Rivalen Microsoft kon­kur­rie­ren. Dank des Smart-Delivery-Programmes werden hier Spiele automatisch in der für die jeweilige Xbox-Konsole am besten geeigneten Version installiert beziehungsweise auf diese aktualisiert.Bislang gab es für Nutzer kaum Informationen dazu, ob oder wann die PS5-Version eines Spieles verfügbar sein wird. Ab sofort aber sollte jeder, der die PS4-Version installiert hat, schon im Vorfeld darüber benachrichtigt werden, dass bald eine neue Version erhältlich sein wird. Besonders hilfreich wird das neue Feature vor allem in Zukunft sein, da immer mehr Entwickler eine für die PS5 optimierte Fassung ihrer PS4-Titel veröffentlichen.Zu beachten ist hierbei allerdings, dass die Update-Option ausschließlich bei Spielen mit einem kostenlosen Next-Gen-Upgrade angezeigt wird. Titel wie Devil May Cry 5, dessen aufbereitete Special Edition kostenpflichtig ist, müssen weiterhin separat aktualisiert werden.