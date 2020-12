LG: Das ausschwenkbare Wing erhält ein neues Software-Update

Mit einem neuen Software-Update will LG die Funktionalität der Dual-Screen-Technik des ausschwenkbaren Wing-Smartphones verbessern. Im Update finden sich zudem einige Verbesserungen be­züg­lich des Home­screen-Aufbaus oder der Nutzung verschiedener Apps.

Trotz des revolutionären Designs mit schwenkbarem Display und darunterliegendem Zu­satz­bild­schirm, wurde das LG Wing bislang von seinem nur mittelmäßigen Software-Sup­port aus­ge­bremst. Ein neues Software-Update soll nun dafür sorgen, dass diese Probleme be­sei­tigt werden und die angepriesene Dual-Screen-Technik zukünftig besser funktioniert.Mit dem neuen Update wird das Verschieben von Apps vom kleineren auf das Haupt-Display wesentlich einfacher. Dank eines "Senden"-Buttons werden die Apps automatisch zwischen den Bildschirmen hin- und hergeschickt. Zudem ist ein "Neustart"-Button verfügbar, welcher Apps, die nach der Verschiebung nicht korrekt funktionieren, bequem neu startet. Des Wei­ter­en werden bei ausgeschwenktem Gerät nun auch die Namen der installierten Apps auf dem Homescreen angezeigt, womit das Ganze mehr dem standardmäßigen Android-Home­screen ähnelt und übersichtlicher dargestellt wird.LG hat mit dem Update außerdem einige Qua­li­ty-of-Life-Verbesserungen vorgenommen. So erhielt das zweite Display nun Steu­er­ungs­ele­men­te für alle Video-Streaming-Apps wie Net­flix oder Amazon Prime Video. Bis­lang war die­ses Feature nur bei einigen ausgewählten Apps wie beispielsweise YouTube verfügbar. Da­rü­ber hinaus können QR-Codes jetzt auch einfach mit geöffneter Kamera-App gescannt werden. Diese Funktion muss allerdings zuerst in den Ein­stel­lun­gen aktiviert werden.Wer das neue Update installieren will, muss den Download manuell starten. Der betreffende Menüpunkt findet sich unter Softwareaktualisierung in den Geräteeinstellungen des LG Wing.