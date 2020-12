Alle Jahre wieder: Top 10 der deutschen Passwörter unsicher wie immer

Eine Untersuchung des Hasso-Plattner-Instituts zeigt, dass es sich in Deutschland noch nicht herumgesprochen hat, wie wichtig ein sicheres Passwort ist. Zu beliebten Passwörtern gehören "hallo123", "passwort" und einfache Zahlenkombinationen wie 12345.

Top Ten der deutscher Passwörter:

1. 123456

2. 123456789

3. passwort

4. hallo123

5. 12345678

6. ichliebedich

7. 1234567

8. 1234567890

9. lol123

10. 12345

Mehrfach genutzt und miserabel

Tipp: Zuhilfenahme von Passwortmanagern

Wie in jedem Jahr analysiert das vom Hasso-Plattner-Institut (HPI) anhand von im zu­rück­lie­gen­den Jahr durch Schwachstellen bekannt gewordenen Datensätzen, welche Pass­wort-Kom­bi­na­tio­nen am häufigsten vorkommen. Die Daten der Analyse stammen von mehr als 170 Da­ten­lecks und wurden mit dem Identity Leak Checker des Instituts gesammelt. Mithilfe des Tools kann man auch selbst überprüfen, ob man Opfer eines Datendiebstahls geworden ist.Die Top Ten der beliebtesten deutschen Passwörter konnte aus den rund 2 Milliarden Nutzerkonten ermittelt werden, die als .de-Domain registriert sind, schreibt das Hasso-Plattner-Institut in einer Pressemeldung. Mehr als 15 Millionen Nutzer haben mit dem Identity Leak Checkers die Sicherheit ihrer Daten in den letzten fünf Jahren überprüfen lassen.Bei der Analyse wurde eines deutlich: Trotz immer besser werdenden Tools zur Passwortspeicherung und Generierung - die noch dazu auch für jeden Internetnutzer einfach zugänglich sind - verbessert sich die Qualität der Passwörter nicht. In Deutschland sind folgende Passwörter besonders beliebt gewesen.Aber auch im internationalen Vergleich ist die Lage kaum einen Deut besser. Un­sich­ere Pass­wörter sind auch 2020 noch immer ein großes Thema geblieben. Dabei müssten Nutzer durch die doch weiterhin zahl­reichen Skandale um Datenlecks und Schwach­stellen bemüht sein, ihre Daten zu schützen. Die Wissen­schaftler haben anhand der Daten auch festge­stellt, dass viele Nutzer ihre Login-Daten gleicher­maßen seitenüber­greifend für viele verschiedene Dienste nutzen. Das spielt natürlich Cyber­kriminellen in die Hände, denn mit einmal erlangten Daten kann man so viele Dienste kompromittieren.Passwörter sollten nicht für mehrere Accounts genutzt und regelmäßig gewechselt werden. Hilfreich sind Passwortmanager.