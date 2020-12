@POTUS auf Null: Biden muss Trumps Twitter-Gefolge nicht mitnehmen

Der designierte US-Präsident Joe Biden muss sich zumindest keine Gedanken darüber machen, wie er so manchen unerwünschten Anhänger seines Amtsvorgängers auf Twitter los wird. Er bekommt am 20. Januar einen jungfräulichen Account übergeben.

Einmal ohne Trolle bitte

Siehe auch:

Die beiden Accounts @POTUS und @WhiteHouse werden der neuen Regierung auf Nullstellung an die Hand gegeben. Sie werden weder über Follower noch Inhalte verfügen. Das teilte Rob Flaherty, der Digital-Verantwortliche des Biden-Teams mit. Dies deutet darauf hin, dass ein solcher Schritt mit Twitter bewusst ausgehandelt worden ist und nicht vom Plattform-Betreiber selbst kommt - auch wenn man das offiziell nicht zugibt.Als Donald Trump im Jahr 2017 die Accounts übernahm, wurden ihm diese mit dem kompletten Follower-Bestand Barack Obamas übergeben. Genauer gesagt: Twitter duplizierte den Account und übergab der neuen Regierung ein Konto mit allen Followern, aber ohne die Tweets des Vorgängers. Der Obama-Account wurde zu Dokumentationszwecken auf dem Stand des Ausscheidens aus dem Amt archiviert.Gleiches wird auch mit dem derzeit noch aktiven @POTUS-Account (President Of The United States) geschehen. Bei der neuen Version gibt es diesmal aber eben keine Follower. Das dürfte den Hintergrund haben, dass in der Trump-Anhängerschaft auch eine nicht zu vernachlässigende Zahl rechter Trolle aktiv ist. Das Biden-Team hofft nun wahrscheinlich, dass es sich zumindest einen Teil von diesen vom Hals halten kann, wenn es einen entsprechenden Bruch gibt.Laut Twitter werden die bisherigen Follower allerdings am 20. Januar eine Mitteilung erhalten, dass der Account, dem sie bisher folgten, archiviert wird und keine neuen Inhalte mehr liefert. Auch soll es einen Verweis auf das neue User-Konto geben. @POTUS hat aktuell rund 33 Millionen Follower, @WhiteHouse 26 Millionen. Die gleiche Prozedur soll es übrigens bei @FLOTUS (First Lady Of The Unites States) und @PressSec (dem Presse-Account des Präsidenten-Teams) geben.