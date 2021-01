Bernie Sanders-Meme von der Amtseinführung Bidens erobert das Netz

Gestern wurde Joseph R. Biden als 46. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika angelobt. Es war eine in vielerlei Hinsicht ungewöhnliche Ze­re­monie, die mit einer Leichtigkeit im krassen Gegensatz zur düsteren Amtseinführung Trumps stand. Das betraf auch Memes.

Mit Parka und Fäustlingen zum Meme-Hit

Die Ära Donald Trumps ist seit gestern offiziell zu Ende und die Erleichterung ist in großen Teilen der Welt klar zu spüren. Auch in den USA herrscht bei vielen wieder Optimismus und das zeigte sich auch bei der Amtseinführung.Biden bemühte sich auch entsprechend, die tief gespaltene Nation zu einen und Zuversicht zu verbreiten. Ob das gelingt, wird sich erst zeigen, doch bei der Inauguration durfte vor allem auch wieder gelächelt und auch lauthals gelacht werden.Letzteres galt auch für die Nutzer zu Hause und das nicht nur, weil die Amtseinführung aufgrund der Pandemie zum ersten Mal ohne Publikum vor Ort stattfand. Das lag vor allem an Bernie Sanders, Senator für den US-Bundesstaat Vermont.Denn der 79-Jährige hatte sich mit Parka und vor allem dicken Wollfäustlingen gegen die Kälte in Washington DC gewappnet und wurde damit fotografiert - frierend und wegen des Corona-bedingten Abstandes alleine sitzend.Das Internet stürzte sich umgehend auf dieses Foto, das man u. a. mit "schrulliger älterer Herr" umschreiben kann und feuerte eine Salve an Memes ab. Und auch wenn das Jahr noch jung ist, kann man schon jetzt vorhersagen, dass "Bernie in Parka und Fäustlingen" das Zeug zum Meme des Jahres hat.Bernie Sanders war nicht das einzige Meme, das die Amtseinführung hervorbrachte. Spaß hatte das Internet auch mit Lady Gagas wie immer extravaganten Outfit, das so manchen an die Hunger Games erinnerte. Dazu wurde auch spekuliert, welche (traditionelle) Notiz Donald Trump seinem Nachfolger hinterlassen hat. Insgesamt war auch im Internet zu spüren: Es darf wieder gelacht werden - und das nicht aus Verzweiflung.